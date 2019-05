Anghel Iordănescu mobilizează militanții UNPR: În politică e ca în sport Fostul antrenor al naționalei de fotbal masculin a Romaniei, Anghel Iordanescu, candidat UNPR la europarlamentare, le-a transmis sambata membrilor prezenți la o ședința de partid un mesaj de mobilizare. “UNPR este un partid al tuturor, un proiect nascut din dragoste de țara. Am crezut și cred in acest proiect. In politica, la fel ca in sport, daca nu te implici, daca nu te organizezi, nu te mobilizezi și nu muncești, nu realizezi nimic. UNPR a avut succes și va mai avea succes. Ii indemn pe toți colegii din organizațiile partidului sa stranga randurile și sa-și faca datoria, in echipa,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Știați ca 10% dintre produsele alimentare cu care ne umplem coșul de cumparaturi ajung la gunoi? Mai mult, v-ați gandit vreodata ca in țara noastra risipa alimentara se ridica la 6.000 de tone pe zi? Iar cea mai alarmanta statistica vine atunci cand vorbim despre locul in care se produce risipa: doar…

- Reporter: -Pana la urma cine a construit Aeroportul Suceava pentru ca astazi se lauda mai toți? Catalin Nechifor:- Aeroportul, așa cum l-am știut pana in 2013 a fost construit in timpul comunismului. Pista, platforma, aerogara, balizajul, toate au fost construite incepand cu anii 60-70, parțial, catre…

- Smart Start USA a intrat in al doilea an de implementare și continua turneul de informare și prezentare a programului și platformei de inscriere, in Romania. Pe data de 14 mai, echipa de proiect și partenerii vor fi la Constanța, in prima intalnire cu mediul de afaceri și antreprenorii de la malul…

- Reprezentanții Biroului Electoral Central au decis, joi, sa trimita catre Poliția Romana sesizarea depusa de Cristian Petrescu, președintele PMP București, cu privire la Ilie Nastase care a aruncat cu un pahar de cafea intr-un afiș cu Traian Basescu. „Urmare a adresei dumneavoastra, inregistrata la…

- Inițiativa Consiliului Județean Prahova de a lansa VisitPrahova, aplicația de mobil care ofera informații despre cazari, obiective, trasee, evenimente și contacte utile tuturor celor care decid sa iși petreaca vacanța in județul nostru poate deveni un proiect la nivel național. Astfel, ministrul…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a declarat, duminica, la Cluj, ca prezenta romanilor in Italia, peste un milion de persoane, este cel mai mare fenomen migrator de succes din aceasta tara. "Cred ca prezenta romanilor in Italia este cel mai mare fenomen migrator de succes din…

- In cadrul emisiunii saptamanale „Borza Analytica" de la DCNews, Remus Borza a anunțat in premiera lansarea Partidului Forța Naționala, o alternativa la partidele traditionale. Totodata, a facut un anunț important privind viitorul sau politic. „Sunt unul dintre acei oameni care a contribuit…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Ministerului Educatiei sa anuleze un proiect de ordin prin care se propune eliminarea totala a orelor de educatie fizica de la clasele pregatitoare si I, precum si a unei ore de la clasa a II-a, urmand ca in locul acestora sa apara disciplina…