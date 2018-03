Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, un proiect legislativ potrivit caruia angajatorii risca sa fie amendati cu pana la 3.000 de lei daca nu elibereaza nota de lichidare cu trei zile lucratoare inainte de data incetarii contractului individual de munca, potrivit Mediafax. „In toate cazurile de incetare…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Angajatorii vor elibera la incheierea unui contract de munca o nota de lichidare pentru angajat, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata cu amenda de la 1.500 la 3.000 de lei, prevede o propunere...

- Mult anuntata lege a vaccinarii se lasa asteptata. Autoritatile se laudau ca va intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, dar proiectul zace inca sertarele parlamentarilor. Intre timp, numarul deceselor din cauza rujeolei, o boala care poate fi estompata prin imunizare, a ajuns la 41.

- VESTI PROASTE…Parlamentarii au votat noile modificari ale Codului Muncii iar angajatorii vasluieni vor plati cu varf si indesat daca sunt prinsi cu angajati fara contract de munca. Conform noilor modificari, angajatorii vor fi amendati cu 20.000 de lei pentru fiecare angajat gasit cu nereguli la contractul…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis deputatii.Citeste si: DNA da o NOUA LOVITURA: Un primar…

- Deputatii dau votul final pe un proiect de lege prin care se modifica Codul Muncii. Initiativa legislativa a fost deja adoptata de Senat. Astfel, angajatorii vor avea obligatia sa noteze intr-un registru orele de munca prestate de angajati. Noul act normativ prevede si sanctiuni pentru angajatori.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Sanctiunile din domeniul relatiilor de munca, in valoare de 88.000 de lei, au fost aplicate, in cea mai mare parte, pentru: primirea la munca fara intocmirea in forma scrisa a contractului individual de munca, nerespectarea repausului saptamanal, netransmiterea in aplicația electronica REVISAL a…

- In cursul lunii februarie 2018 inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 197 controale, din care 114 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 83 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM). In cursul lunii ianuarie 2018 au fost efectuate 220 de controale,…

- Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret transmite, printr-un comunicat de presa, ca saluta deciziile luate, pe 6 martie, in cadrul Comisiei pentru munca și protecție sociala din cadrul Camerei Deputaților, in baza carora se vor rezolva unele probleme generate de Legea cadru 153/2017. „Ca urmare…

- Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca "modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustica este nepotrivita, in contextul in care la aparitia organelor de ordine publica solicitate prin apelul 112 astfel de activitati inceteaza". Proiectul prevede ca se…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, mai multe amendamente la OUG 91/2017 privind modificarea legii salarizarii unitare, printre care orele suplimentare efectuate de politisti sa fie platite cu 75% din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza intr-o limita de 3%, a…

- Angajatorii care nu respecta regulile privind munca suplimentara vor risca amenzi de pana la 3.000 de lei pentru fiecare angajat aflat intr-o astfel de situație. Noile reguli au fost introduse intr-un proiect de lege pregatit spre aprobare. Codul Muncii stabilește in prezent ca durata maxima legala…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste agentilor economici ca au obligatia sa comunice structurilor teritoriale ale ANOFM toate locurile de munca vacante sau nou create. Astfel, potrivit art.10 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea…

- Legea salarizarii va fi din nou modificata. "Stim ca sunt modificari la OUG 91/2017, avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor…

- Deputatii au aprobat, miercuri, un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare religioasa…

- Deputații vor vota un proiect legislativ care prevede sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. Propunerea a fost respinsa recent…

- Acestea sunt cateva dintre masurile minimale pe care trebuie sa le asigure angajatorii pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber in perioadele cu temperaturi scazute. Masurile sunt cuprinse in OUG 99/2000. Este vorba despre temperaturi sub -20°C…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.…

- Sase persoane care prestau munca nedeclarata au fost depistate de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj in perioada 05-09.02.2018, patru dintre acestea neavand incheiat un contract individual de munca, iar alte doua prestand munca in afara orelor stabilite…

- Olguta Vasilescu: Daca au scazut salariile din mediul privat, angajatorul l-a furat pe angajat Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului…

- Camera Deputaților, care este și camera decizionala, a adoptat cu o singura abținere “Legea de combatere a ambroziei”, dupa ce la sfarșitul lunii octombrie 2017, aceeasi lege a trecut și de Senat in unanimitate.

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- In contextul revendicarilor salariale, conducerea A.N. „Apele Romane” face urmatoarele precizari: - in acest moment, s-a finalizat reincadrarea personalului in temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 pe funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzatoare vechimii in munca și vechime in specialitate.…

- Dupa transmisii live pe Facebook din plenul Camerei Deputaților și dans in comisia speciala pentru legile justiției, deputata USR Cosette Chichirau are și un demers care se potrivește cu propriul statut de parlamentar. Alaturi de alți colegi din USR, Chichirau a depus la Senat un proiect de lege…

- Angajatorii care incadreaza in munca studenți și elevi in perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii forței de munca in vigoare prevazut…

- Potrivit unui comunicat al Sanitas, membrii Consiliului National al federatiei au decis sa solicite premierului Viorica Dancila si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, organizarea unei intalniri in perioada imediat urmatoare, in care sa se evalueze stadiul indeplinirii modificarilor…

- Angajarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca se poate face doar daca agentul economic are disponibile locuri de munca vacante și acestea sunt comunicate Serviciului Public de Ocupare. Angajatorii au obligația sa comunice agențiilor pentru ocuparea forței de munca județene in a caror raza…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- Basescu: Mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris,joi, pe Facebook, ca ”mafiile transpartinice PNL–PSD functioneaza perfect”, oferind ca exemplu legea prin care se da amnistie fiscala dezvoltatorii imobiliari evazionisti, initiata de parlamentari…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanta, stabilind ca aceste vouchere pot fi acordate atat de angajatorii din sectorul public, cat si din sectorul privat, conform Agerpres."Incepand cu data intrarii…

- "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Sediul ITM Vaslui Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui, angajatorii sunt obligați sa completeze adeverințe de vechime pentru fiecare salariat, in care se trec mutațiile intervenite (cam la fel cum se treceau in cartea de munca) pe durata executarii contractului…

- Angajatorii sunt obligati sa completeze adeverinte de vechime pentru fiecare angajat, in care se trec mutațiile intervenite (cam la fel cum se treceau in cartea de munca) pe durata executarii contractului individual de munca, respectiv: incheierea contractului individual de munca ...

- In perioada 07 - 13 decembrie 2017, ITM Cluj a desfasurat actiuni de control la un numar de 15 angajatori din judet, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, privind verificarea modului in care angajatorii romani respecta prevederile legale referitoare la legislatia muncii si la regimul…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

