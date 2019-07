Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 330 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, in Olanda sunt disponibile…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 330 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate,…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 539 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri.Citește și: Lupta pentru putere!…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 539 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, in Olanda sunt…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 594 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 218 locuri de munca pentru: culegator afine, culegator capsuni, muncitor necalificat in gradinarit, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura, procesor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 473 locuri de munca vacante. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de tari ca Germania, Ungaria sau Olanda.

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni au pus la dispoziție puțin peste 470 de posturi pentru romani.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 473 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Ungaria…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie 373 de locuri de munca, pe care le ofera prin intermediul retelei Eures Romania, majoritatea in Spania, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. potrivit Agerpres Potrivit…