- Potrivit unui comunicat remis Buletin de Carei,polițiștii careieni au dispus masura internarii la secția Psihiatrie a unui tanar, de 21 de ani, din municipiul Carei, care ar fi agresat 4 persoane. In fapt, politistii din cadrul Poliției municipiului Carei efectueaza cercetari fața de un tanar, de 21…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce au fost sesizati ca, duminica dimineata, intr-un club din nordul statiunii Mamaia, s-au tras focuri de arma in urma unui conflict spontan, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "Astazi (duminica n.r.), in jurul orei 6,00, politisti din…

- Politistii din Alba au continuat cercetarile in dosarul privind faptele de abuz in serviciu si fals intelectual care ar fi fost savarsite de catre angajatii Oficiului Postal Sebes, fiind retinut un barbat, de 55 de ani, care, avand o functie de conducere, i-ar fi instigat pe subalternii sai la comiterea…

- Un motociclist care nu a oprit la semnalele regulamentare ale politistilor, fugind si trecand de doua ori pe culoarea rosie a semaforului electric, in noaptea de marti spre miercuri, in municipiul Constanta, a fost oprit in cele din urma in trafic si sanctionat, a informat Inspectoratul de Politie…

- Un grav incident a avut loc, in aceasta seara, in comuna Poienile de Sub Munte, din judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita de 7 ani, pasagera in masina urmarita. Victima a fost transportata…

- Politistii galateni au efectuat in aceasta dimineața 25 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de contrabanda si contrabanda calificata, ambele in forma continuata, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Acțiunile au avut loc sub…

- Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un barbat, in varsta de 41 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru violența in familie și care a incalcat ordinul de protecție provizoriu care prevedea ca nu are voie sa se apropie de concubina sa. Barbatul va fi prezentat in fața magistraților. La…

- Polițiștii bistrițeni au primit cateva plangeri mai puțin obișnuite in ultimele zile. Pe 12 mai, un barbat in varsta de 38 de ani a mers la o nunta pregatit sa petreaca. Omului ii lipsea totuși ceva, darul tradițional! Și s-a gandit sa se „imprumute” de la o nuntașa. Acesta i-a sustras femeii un plic…