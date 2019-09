Angajări la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău Se fac angajari la Serviciul de Ambulanta Judetean Buzau. Unitatea organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante, in funcția de asistent medical generalist (PL), cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, Compartimentul Asistența medicala de urgența și transport medical asistat, la Stația Buzau. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții generale: are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținand Spațiului Economic European și domiciliul in Romania;… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

