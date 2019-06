Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, susține ca nu era nevoie ca președintele sa ceara Guvernului sa vina cu un proiect de lege pentru a reglementa procesul de votare, asta pentru Autoritata Electorala Permanenta are deja draft sa-l trimita catre Guvern pentru a se adopta prin OUG.”Din…

- Familia Aurei Ion, tânara de 23 de ani decedata în accidentul aviatic produs, în 2014, în Munții Apuseni, a formulat o plângere penala la Parchetul instanței supreme împotriva lui Raed Arafat, secretar de

- Dupa ce Adelina, sora Denisei Raducu, a deschis un proces in instanța impotriva fostului var și impresar al manelistei, Liviu Dovleac, dar și a șapte case de producții, cu privire la drepturile de autor ale pieselor regretatei artiste, iar judecatorii au decis respingerea cererii legata de plata sumelor incasate…

- Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in procesul in care Elena Udrea solicita anularea condamnarii...

- ”Discursul lui Orban- un morman de prostie! Sa spui ca in unele județe oamenii sunt mai educați și in alte județe, pe care le-a enumerat, oamenii sunt needucați, este noaptea mintii! Același Orban care a jignit pe toți oamenii de la țara, in alt discurs, cand a spus ca ei vin de la coada vacii...”…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Polițiștii din sectorul Ciocana al Capitalei, din cadrul BPDS Fulger, l-au reținut pe un tânar de 24 de ani din Dubasari. Acesta este cercetat pentru jaf. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2019/04/video-15.mp4 Cazul a avut loc pe 13 aprilie,…

- "Acest tratament al unor colegi din PES este inadmisibil. Ne putem astepta la mistificari si acuzatii fara acoperire din partea adversarilor politici ai PSD, dar nu din partea propriei familii. Intelegem ca, in realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES, ceea ce indica faptul…

- Președintele Klaus Iohannis a declanșat procedurile in legatura cu organizarea unui referendum in aceeași zi cu alegerile europarlamentare, 26 mai. Guvernul este instituția ce trebuie sa organizeze...