Stiri pe aceeasi tema

- Erau fericiți in vacanța in Grecia, dar se intorc acasa, in Romania, in sicrie. Femeia care a murit strivita sub daramaturile restaurantului din Halkidiki plecase in concediu cu fiul ei de doar opt ani. Baiețelul se afla pe terasa in momentul in care a izbucnit furtuna violenta. A fost izbit de un cadru…

- La un pas de moarte?! Maria Simion a fost prinsa de furtuna care a ucis sase oameni in Grecia! Printre victime sunt și doi romani. Haideti sa vedem ce ne-a povestit Maria Simion despre cosmarul prin care a trecut.

- Simona Gherghe a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le marturisește fanilor, cum este viața alaturi de doi copii mici. Prezentatoarea tv a ținut sa precizeze ca nu se plange, dimpotriva, este o mama fericita și se bucura din plin de timpul petrecut alaturi de aceștia. „Vreți adrenalina…

- Carmen Bruma le inspira pe multe tinere din Romania cu pozele sale din vacanța, dar și cu sfaturile pentru un stil de viața sanatos. Vedeta și-a aratat corpul super tonifiat in cele mai recente imagini postate pe Instagram.

- Prezentatoarea de televiziune Elena Lasconi se afla la cel de-al doilea mariaj. Vedeta a facut dezvaluiri despre primul sau mariaj. Aceasta s-a maritat atunci la varsta de 18 ani. Prezentatoarea de la Pro TV Elena Lasconi a dat detalii despre prima sa casnicie. Aceasta a marturisit ca mariajul respectiv…

- Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a aniversat-o pe fiica sa, Maia. Adolescenta a implinit 15 ani. Vedeta este foarte mandra de fiica sa, maia, cu care are o relație extrem de apropiata. Joi, Maia a implinit 15 ani. "Vestea buna e ca e minunat sa ai copii. Vestea proasta e ca ei cresc imediat.…