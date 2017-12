Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca sotii Maleon s-au sinucis impreuna i-a cutremurat pe toti! Nu doar ca gestul este unul socant, dar si motivul este unul cutremurator. Anda Maleon nu ar fi putut ramane insarcinata, acest lucru fiind un posibil motiv. Prietenul apropiat familiei a declarat ca cei doi soti nu ar fi avut probleme…

- Sinuciderea sotilor Maleon a socat o tara intreaga. Potrivit unor surse interne, anchetatorii au mai multe ipoteze conform carora cuplul din Iasi a recurs la acest gest extrem, in seara de Ajun. Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti fara suflare in casa de rudele lor ingrijorate ca cei doi nu ajunsesera…

- Mama Andei Maleon a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook. Ipoteza-soc in cazul tragediei de la Iasi: DUBLA SINUCIDERE. Sotii Maleon si-au pus capat zilelor la cateva ore distanta UPDATE "Dragii nostri copii Anda si Bogdan au plecat mult prea devreme la cele vesnice.…

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- "Dragii mei copii, Bogdan și Maleon Anda Elena, au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte!", a fost mesajul Elenei Mandru. Bogdan Maleon era profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, iar din 2015 a fost numit director…

- Frumoasa de la pagina 13 de saptamana aceasta se numește Gabriela Ciobanu, are 23 de ani și este ieșeanca. Gabriela este dovada vie ca Doamne-Doamne exista și ne iubește mult de tot. Atat de mult incat a trimis aceasta faptura sa bucure omenirea de la Iași, din zona centrala. Imediat ce s-a pogorat,…

- O vedeta TV indragita de o multime de persoane a fost gasita fara suflare in curtea vilei bunicului sau. Maria Politova, rusoaica care a participat la reality show-ul „Dom-2” a fost gasita moarta, inghetata, in curtea vilei luxoase a bunicului sau, dintr-o suburbie a Moscovei, scrie wowbiz.ro Tanara…

- Vestea ca Alina Ciucu s-a stins din viața intr-un mod atat de brutal a cazut ca un trasnet peste prietenii acesteia. Acestora nu le vine sa creada ca tanara a avut un sfarsit atat de teribil, fiind impinsa in fața metroului.Georgiana, una dintre fostele sale colege a povestit despre relatia…

- ACS Poli are in continuare datorii catre proprii jucatori și ANAF, dar a scapat de o parte din emoțiile pricinuite de situația financiara precara. Timișorenii au primit azi vestea ca au trecut cu bine de monitorizarea financiara pentru ediția 2017-18. Prin urmare clubul nu risca depunctari din partea…

- Avand in vedere programul de monitorizare a infecțiilor respiratorii si a gripei, precum și necesitatea asigurarii protejarii populației expuse la risc crescut de a face gripa și complicații ale acesteia, Direcția de Sanatate Publica Alba informeaza populația județului ca pentru sezonul 2017-2018, Ministerul…

- Politistul ranit in timpul perchezitiilor de marti de la Radauti se afla in stare critica, iar prognosticul medical este rezervat, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, Tudor Ciuhodaru.''Leziunile pe care le-am inventariat sunt in mai multe localizari, dar…

- Mirela Vaida este din nou daramata de durere! La doar o zi dupa ce a condus-o pe Stela Popescu pe ultimul drum, prezentatoarea TV vorbeste cu ochii in lacrimi despre Cristina Stamate. Actrita a murit luni dimineata, lasand un gol imens in sufletele tuturor. La inceputul emisiunii „Acces Direct”, Mirela…

- Magda Ciumac a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie, insa a refuzat. Motivul pentru care nu a acceptat cererea in casatorie este incredibil. Magda Ciumac, fosta soție a luptatorului Tolea Ciumac, are o relație in prezent și este foarte fericita. Cu toate acestea, Magda Ciumac, care a slabit spectaculos…

- Raoul a relatat pentru emisiunea "Rai da Buni", de pe Antena Stars, despre momentul in care a primit vestea neagra din partea autoritaților. Totodata, acesta susține ca nu va fi nevoit sa faca inchisoare.

- Volumul "Ultima tigara a lui Fondane", al scriitorului Catalin Mihuleac, aparut la Editura Cartea Romaneasca, a fost distins cu Premiul USR Iasi, al Uniunii Scriitorilor din Romania, filiala Iasi.Ceremonia de acordare a Premiilor USR pentru aparitii editoriale in anul 2016 a avut loc in ...

- Absenta unor dintre consilierii social-democrati si liberal-democrati a facut ca proiectul sa nu poata trece decat in varianta agreata de opozitie, adica in raport de 80/20 de procente. Astfel, daca in prima varianta municipiul Iasi s-ar fi ales cu 98,64 mii de lei, acum resedinta judetului va primi…

- Nu contesta nimeni faptul ca cele mai recente tehnologii ne fac viața mai ușoara. Cu toate acestea, utilizarea lor excesiva poate face ca ceva ce a fost odata un lucru pozitiv sa se transforme intr-o problema. Deși nu toți oamenii sufera de dependența de telefon, este adevarat ca avem anumite obiceiuri…

- Interviu cu academicianul Irinel Popescu, prezent la Iasi pentru a sustine conferinta "Istoria transplantului romanesc": Ce ati sfatui un medic la inceput de cariera: sa plece sau sa ramana in tara? Reporter: Domnule profesor, un subiect foarte discutat in spatiul public este plecarea medicilor. …

- Românca Simona Halep, daneza Caroline Wozniacki și americanca Venus Williams au fost nominalizate în ancheta pentru titlul de cea mai buna jucatoare a lunii octombrie în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA).

- Un barbat a primit o condamnare la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare și a fost obligat sa plateasca 5.000 de euro daune morale, dupa ce i-a batut pe primarul, viceprimarul și secretarul Primariei din Miroslovești, pentru ca nu i-au dat o adeverința.Eevenimentul s-a petrecut pe…

- „Am discutat despre proiectul de buget. Vestea buna, de fapt nu e o noutate pentru noi, sa respecte tintele de deficit, sub 3% pentru anul 2018. S-a discutat si despre rectificarea, pozitiva, care va fi pe acest an. Si pe acest an deficitul va fi sub 3%”, a spus Dragnea. Intrebat care va…

- Un cetatean din Sankt Petersburg a chemat un prieten cu o betoniera si a descarcat intreaga incarcatura in interiorul masinii sotiei sale. Potrivit presei locale, babatul a vrut sa se razbune pentru ca nevasta lui si-a schimbe numele de familie. Totul a pornit de la o campanie de promovare a unui supermarket…

- Denisa Raducu a fost premiata cu “Butonul de Argint”, distinctie care se acorda celor care trec de 100.000 de abonati pe platforma YouTube. Echipa care administreaza, in prezent, conturile regretatei artiste a facut marele anunt. A

- Daca in anul 2015 s-au inregistrat in judetul Iasi 302,100 de beneficiari, care au primit peste 418,3 milioane de lei, anul trecut numarul lor a fost mai mic cu aproximativ 40.000, adica 261.700 de beneficiari, dar care au primit aproape 200 de milioane de lei, adica mai mult ca acum doi ani. Daca la…

- Adrian Nastase, metafora despre sistemul paralel din Romania: ”In 2005, un om a primit de la George Soros un buldog”, a scris fostul premier pe blogul personal, el aratand ca s-a referit la Traian Basescu, care a construit acest sistem, numit ”buldog”, iar ulterior, buldogul a inceput sa-și alerge…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Iași a demarat o ancheta epidemiologica dupa ce șase copii din localitatea Șcheia au ajuns la spital la scurt timp dupa ce au baut laptele primit prin programul național guvernamental.

- „Sunt revoltata de minciunile guvernanților PSD. In calitate de medic sunt alaturi de rezidenții din toata țara și le ințeleg pe deplin nemulțumirile și nesiguranța unui viitor profesional in Romania. Daca in martie anul acesta PSD le-a promis mariri de salariu astfel incat acesta sa ajunga la 1.200…

- O fetita din Gorj a stat o saptamana in spital dupa ce a fost snopita in bataie de propria mama. Motivul corectiei a fost unul incredibil: Fata de noua ani se inchisese in camera impreuna cu fratele sau. Incidentul a ajuns si la urechile celor de la Protectia Copilului. Autoritatile au luat o pe fata,…

- Potrivit Centrului Infotrafic, luni, pe autostrada A1, se vor executa lucrari de reparatii, iar circulatia va fi redirectionata de pe banda a doua pe prima, astfel: pe sensul de mers Sebes– Sibiu, intre kilometrul 275+500 de metri si 275+830 de metri, pana la ora 18.00; pe sensul de mers Deva –…

- Potrivit anchetatorilor, adolescentul s-ar fi intalnit, la finele saptamanii trecute, cu prietena sa, in varsta de 15 ani, in zona Podu Ros din Iasi. Cei doi s-ar fi certat, iar tanarul a scos un cutit si a injunghiat-o in picior, provocandu-i o rana superficiala. Dupa o ora, pe…

- Aproximativ 200 de persoane au luat parte, aseara, la Seara Valorilor, eveniment in cadrul caruia municipalitatea ieseana l-a premiat si pe Florin Morariu, cel care a dat dovada de curaj in timpul atentatului terorist de la Londra din luna iunie. ‘Sunt foarte emotionat. Imi pare rau ca nu am reusit…

- Accidentul a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu, in zona Metro, la iesirea din Bucuresti catre Autostrada 1. Potrivit martorilor de la fata locului, cele doua persoane ar fi incercat sa traverseze neregulamentar strada, iar soferul unui autoturism care se deplasa pe bd. Iuliu Maniu dinspre…

- Desi a primit un diagnostic cumplit, DJ Wanda spune ca este puternica. A fost in Turcia unde a facut niște analiza amanunțite și a primit un diagnostic din partea medicilor. "Imi dau seama cat de important este sa ai la tine sufletul, mi-a zis Andreea de multe ori. Sunt puternica. Am multe…

- Irina Rimes, cu siguranta, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, si-a anuntat noul album intr-un mod unic. Artista si-a chemat prietenii chiar in sufrageria ei, acolo unde a sustinut un concert unplugged. Invitatii au fost intampinati cu bunatati pregatite de mama Irinei si au avut parte…

- CNA a respins, marti, o cerere a companiei Telecontent Production din Iasi pentru postul iesean RTR, dupa ce, in august, amanase o decizie in acest sens, dupa cum au spus pentru HotNews.ro reprezentanti ai forului audiovizual.

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, iși exprima regretul fața de moartea unui al doilea dintre minerii implicați in accidentul de la mina Lupeni și anunța ca Ministerul Energiei va elabora o Hotarare de Guvern prin care va acorda sprijin financiar familiilor indoliate. "Am primit cu profunda…

- Oana Ionita a ajuns pe patul de spital la inceputul lunii septembrie, fiind operata de hernie ombilicala. La cateva zile dupa ce a fost externata, „Bebelusa” a trecut prin alte clipe dureroase din cauza unor complicatii. Invitata in cadrul emisiunii „Star Matinal” de la Antena Stars, Oana Ionita a povestit…

- Procesul fostului judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, a fost amanat, luni, de magistrații de la ICCJ, pentru data de 13 octombrie, termen la care vor fi audiați alți martori, din randul celor aproximativ 70 de persoane aflate pe lista, in rechizitoriu. Fostul senator de Gorj…

- Un accident în care a fost implicata o fetița de 6 ani a atras atenția asupra unei greșeli pe care parinții o fac des. O fetița din Virginia a suferit rani grave într-un accident de mașina în care a fost implicata alaturi de tatal sau. Samantha Martin purta centura…

- Un cercetator stiintific din Iasi, doctor in istorie, a luat zilele trecute prima sa amenda ca biciclist. Marius Chelcu i-a explicat politistului absurdul situatiei si a contestat sanctiunea. Motivul: potrivit Codului rutier, deplasarea pe carosabil pe o portiune de drum prevazuta cu pista pentru biciclete. …