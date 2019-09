"And Then We Danced", regia Levan Akin, deschide Bucharest International Dance Film Festival #5

Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra ”Sinfonia București”, dirijata de Florin Totan susține un concert duminica de la ora 20.00, in Parcul Colțea din Capitala, arata un comunicat.Florin Totan și Orchestra Sinfonia București evolueaza duminica, pe 1 septembrie 2019, de la ora 20.00, in cadrul ultimului concert din 2019…

- Ai putea zice ca nu exista nicio legatura intre 16 filme de arhiva, dans și un concert Karpov not Kasparov. Ei bine, miercuri, 4 septembrie, de la ora 21:00, la Centrul Național al Dansului din București, in cadrul Festivalului Internațional de Film de Dans din București, ai ocazia sa vezi, sa simți…

- Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), singura manifestare cinematografica din Romania dedicata filmelor de dans, va avea loc in perioada 4 - 8 septembrie, la Bucuresti. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, tema celei de-a cincea editii a BIDFF - "The Network"/"Reteaua"…

- Bucharest International Dance Film Festival, unica manifestare cinematografica din Romania dedicata filmelor de dans, va avea loc intre 4 - 8 septembrie, la București. Tema celei de-a cincea ediții a BIDFF - The Network/ Rețeaua - marcheaza inceputul unei noi faze de dezvoltare a festivalului, atat…

- Brigada Rutiera anunta mai multe restrictii de circulatie in zona centrala a Capitalei, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene" (sambata) si desfasurarii festivalului "Rock The City'' - concert Bon Jovi si The Cure (duminica si luni), potrivit Agerpres. *** Astfel,…

- Unul dintre cele mai apreciate festivaluri de muzica din Romania iși va deschide porțile vara asta pentru cea de-a șaptea ediție. Pe scena de la Castelul Banffy sunt așteptate sa urce trupe emblematice ale scenelor rock, house și electro. Din 2013, cand a avut loc prima ediție a festivalului Electric…

- Coregrafa Simona Deaconescu este prima prezența romaneasca de la prestigiosul festival Springboard Danse Montreal și unul dintre cei cinci tineri coregrafi care vor crea spectacole și instalații, alaturi de un grup internațional de dansatori, aleși printr-un proces lung de selecție desfașurat in SUA,…

- „Suntem in faliment nedeclarat” spunea primarul Capitalei acum cateva zile. Intre timp, pe SICAP (platforma de achiziții publice), au aparut noi achiziții pentru organizarea Festivalului de Folclor. In total, costurile pentru acest eveniment se ridica la nu mai puțin de 1,4 milioane de lei. Inca o dovada…