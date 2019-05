Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta privind accidentul aviatic produs miercuri, 15 aprilie, in Muntii Buzaului, a fost preluata de catre un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Anchetatorii nu-si explica, deocamdata, de ce compontente din avion, dar si bunuri ale victimelor, au fost imprastiate…

- Se pare ca aparatul de zbor prabușit la Nehoiu zbura la o altitudine de 2.000 de metri, lucru care ar fi putut duce la prabusirea aeronavei si asta pentru ca in zona muntoasa era in vigoare un cod portocaliu de vant puternic. Potrivit meteorologilor, in momentul in care avionul a traversat muntii, rafalele…

- Avion prabușit in Romania. Nu exista supraviețuitori.foto Un barbat din Nehoiu a sunat la 112 și a anunțat ca a vazut un avion de mici dimensiuni, prabușindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate. Autoritatile confirma prabusirea aeronavei si precizeaza ca doua persoane si-au piedut viata in…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Maramures, Florina Metes, a declarat pentru News.ro ca joi seara a avut loc incidentul aviatic. "Pe raza comunei Sapanta a fost inregistrat un incident aviatic. Cazul a fost preluat de caatre procurorul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj. Urmeaza sa…