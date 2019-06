Anchetatorii germani suspectează un 'atentat politic' de extremă dreapta în cazul asasinării unui ales local pro-migranţi 'In stadiul actual al anchetei, exista suficiente elemente pentru a vorbi despre un plan de extrema dreapta' in legatura cu asasinarea acestui responsabil politic, a indicat luni parchetul antiterorist german, intr-un comunicat, indicand o suspiciune de 'atentat politic'.



Walter Lubcke, ales local si inalt functionar teritorial, in varsta de 65 de ani, a fost gasit mort pe 2 iunie pe terasa casei sale din Wolfhagen. Victima fusese impuscata in cap si zacea intr-o baie de sange.



Lubcke, membru al Uniunii Crestin-Democrate, se facuse remarcat prin apararea, in numele valorilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Ursu, candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) pentru postul de primar al orasului german Goerlitz, il infrunta duminica in turul al doilea de scrutin pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), fostul politist Sebastian Wippel. Romanul, in varsta de 52 de ani, a intrat in…

- Demisia duminica a sefei social-democratilor germani, ca reactie la infrangerea in alegerile europene, a aruncat guvernul Angelei Merkel intr-o noua criza care ii ameninta supravietuirea, comenteaza AFP.Presupusa succesoare a Angelei Merkel si presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU),…

- Astfel, Verzii sunt creditati cu 27% din voturi, in crestere cu 9% intr-o saptamana, in raport cu un studiu precedent, potrivit sondajului Forsa realizat intre 27 si 31 mai, pentru posturile de televiziune RTL si n-tv. Ei devanseaza cu un procent CDU-CSU (26%, in scadere cu 2%), clasati in…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a pierdut increderea in succesoarea sa la conducerea CDU, conform unor surse Bloomberg citat de news.roMerkel a decis ca Annegret Kramp-Karrenbauer, cea care a preluat conducerea Uniunii Crestin Democrate (CDU), nu este potrivita pentru functia de cancelar…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, presupusa succesoare politica a cancelarului Angela Merkel, a declansat luni, dupa alegerile europarlamentare, o polemica privind libertatea de exprimare, propunand restrictii online in urma atacurilor pe Youtube la adresa Uniunii Crestin-Democrate (CDU), transmite AFP. CDU…

- Trei tineri romani, cu varste cuprinse intre 11 și 13 ani au agresat o tanara in varsta de 18 ani intr-un tren! Incidentul a avut loc intr-un tren care mergea pe ruta Unna - Dortmund. Minorii se aflau in gara din Unna, unde pictau pereții cu spray-uri, cand au observat-o pe tanara care aștepta un tren.…

- Reactia ei survine in urma unor relatari din presa conform carora, la o reuniune in luna iunie a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), ea ar urma sa-si anunte intentia de a se retrage mai devreme, eventual pentru a deveni presedinte al Consiliului European, transmite agentia dpa. Intrebata marti la o…