Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 35 de ani a murit, in timpul nopții de marți spre miercuri, la Spitalul Județean din Focșani, la puțin timp dupa ce a nascut, familia acuzand medicii ca nu au vrut sa ii faca femeii operație de cezariana. Mai multe anchete sunt in desfașurare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Incidentul…

- Un actor columbian a murit in urma cu cateva zile dupa ce a fost in coma timp de mai multe luni. Acesta s-a aruncat de pe un pod din cauza unei decepții in amor. Nairo Gomez, actor și model columbian, a incetat din viața la o clinica din Tunja. Acesta se afla de peste opt luni la Terapie Intensiva.…

- Un barbat de 40 de ani a fost gasit mort intr-un salon al Spitalului TBC din Braila, primele indicii fiind ca acesta s-a sinucis. El a fost gasit intr-o balta de sange, iar cadrele medicale au incercat sa-l salveze, dar fara succes. Poliția a inceput o ancheta.Incidentul s-a produs luni dupa-amiaza,…

- De ultima ora!Mihai Constantinescu a suferit un stop cardio-respirator. Artistul se afla in stare critica Cantaretul Mihai Constantinescu a fost dus de urgenta la spital luni seara, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Medicii l-au resuscitat, dar nu au dat deocamdata date oficiale despre starea…

- Aproximativ 50 milioane lei au fost investiți in ultimii ani de Ministerul Sanatații in modernizarea aparaturii medicale a Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Focșani. Ultima sala de operații finalizata la Spitalul Județean are aparatura de ultima generație, cu sistem integrat de medicalizare…

- Geta Doina Ciucur, secretara Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș“ din municipiul Adjud, s-a stins din viața, in aceasta dimineața, la varsta de 60 de ani. Geta Doina Ciucur era internata la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon“ din Focșani, și chiar astazi urma sa fie transferata la București,…

- Un nou nascut care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a i salva viata, au anuntat reprezentantii unitatii medicale, informeaza…