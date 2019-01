Cazul de gripa confirmat la o minora de 15 ani insarcinata, care a nascut la Maternitatea Buzau si al carui copil a decedat, este in atentia Direcției de Sanatate Publica, ce va stabili daca boala mamei a cauzat moartea nou-nascutului. Sarcina a avut probleme pentru ca, in ultima vreme, a avut contractii uterine dureroase. Ea a prezentat o stare subfebrila pe o perioada mai lunga de timp, care a fost interpretata in contextul sarcinii. La un moment, la Ramnicu Sarat, s-a pus problema interventiei prin cezariana, dar fiind minora si neavand insotitor, nu s-a putut interveni, pentru ca nimeni nu…