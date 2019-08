Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Butoi, profesor universitar și specialist criminolog a explicat in direct la Romania TV despre cazul unei femei care și-a incinerat barbatul care avea peste 80 de kilograme. Acesta ar fi fost taiat bucați și ars intr-un cuptor de paine. In acest fel subliniaza faptul ca și la Caracal suspectul…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu a fost astazi la Serviciul de Telecomunicații Speciale unde a primit mai multe raspunsuri cu privire la apelul tinerei la 112. ”Am lamurit ce era de lamurit, nu inseamna ca sunt pe deplin lamurit pentru ca sunt și alte instituții la care voi…

- Momente dramatice au avut loc la Dobrosloveni, in localitatea natala a Alexandrei Maceșanu, unde parinții Luizei Melencu au mers pentru a fi alaturi de familia fetei care a fost ucisa de catre criminalul de la Caracal.

- Daca urmatorul caz Alexandra s-ar produce dupa apariția legii pe care Guvernul Dancila vrea s-o inainteze, autoritațile ar putea sa aștepte 24 de ore. Proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, pe care Mininisterul Afacerilor Interne l-a pus azi in dezbatere publica, ii condamna la dispariție…

- Ioan Maceșanu, tatal Alexandrei Maceșanu, a spus, joi seara, intr-o declarație de presa, ca se roaga in fiecare ora ca fiica lui sa fie in viața. Tatal fetei de 15 ani disparute pe 24 iulie a facut un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, afirmand ca el crede ca Alexandra este inca in viața.…

- Unchiul Alexandrei a declarat, joi seara, la Romania TV, ca nepoata sa este in viața și este captiva unei rețele de carne vie, rețea protejata. Din ea face parte și fiica monstrului. El nu a spus de cine este protejata rețeaua și cat de sus merge protecția, dar le da anchetatorilor mura in gura piste…

- Stela Enache este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica ușoara a anilor 80. Are in continuare un succes rasunator și urca des pe scena, in fața publicului. Interpreta a facut dezvaluiri emoționante despre soțul ei, care s-a stins din viața in urma cu 10 ani. Florin Bogardo s-a stins din viața…