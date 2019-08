Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii implicați in ancheta lui Gheorghe Dinca au descins la o firma de taximetrie din Caracal, susține Romania TV. Anchetatorii au verificat registrele companiei și vor sa afle daca Gheorghe Dinca a comandat un taxi sau daca in perioada anterioara a beneficiat de serviciile acestei companii…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor a precizat ca in perioada urmatoare va fi depus un proiect de lege pentru a se da o ordonanța care sa daca mai facila implementarea 112. ”Exista un comitet inființat sub cabinetul primului ministru, condus de un secretar de stat din Ministerul de…

- Animalele din curtea lui Gheorghe Dinca au fost preluate de catre președinta asociației pentru protecția animalelor, Daniela Popovici. Aceasta a facut precizari in direct la Romania TV despre condițiile deplorabile in care se aflau animalele. ”Animalele erau in curte, langa gardul vecinului,…

- "Eu, afland ca nevasta-sa lui Dinca este din aprilie in tara, este foarte posibil ca tocmai ea sa fi intrat in casa atunci. Cineva de la 112 sau politie l-a anuntat pe nemernicul asta ca fata a sunat la 112. Este co-autor la crima!", a spus jurnalistul Sorin Ovidiu Balan la Antena 3. Mihai…

- Cinci vecini sunt suspecți de complicitate in dosarul lui Gheorghe Dinca, susține Romania TV. La doua saptamani de la demararea cercetarilor in cazul de crima de la Caracal anchetatorii au chemat mai mulți vecini ai lui Gheorghe Dinca la audieri. S-a decis ca cinci dintre ei sunt suspecți…

- ”Data de naștere a unei persoane ne da foarte multe informații, atat la nivel personal, cum este ca și caracter, ca și personalitate, dar și etapa in care se afla. Este extrem de relevant pentru ca Alexandra pe un subciclu se afla in zero, asta inseamna un an de cumpana, totul sau nimic, viața sau…

- Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a explicat, sambata dupa-amiaza, la Romania TV, detalii nestiute din ancheta crimelor din Caracal. Avocatul susține ca Dinca recunoaște ambele crime, desi nu isi mai aminteste cum arata Luiza si nu a putut oferi detalii despre cadavrul acesteia.Citește…