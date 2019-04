Stiri pe aceeasi tema

- O macara de pe un bloc in construcție s-a prabușit in Seattle, ucigand patru persoane. Alte patru au fost ranite, dar viața lor nu este in pericol, au precizat autoritațile americane. Macaraua a cazut peste patru mașini aflate pe un bulevard circulat din oraș. Doi macaragii dar și alte doua persoane…

- Un tramvai a deraiat in Galați iar primul vagon a ajuns aproape transversal in strada, blocand complet circulația pe sensul de mers. Incidentul a avut loc vineri și a fost remediat intr-o ora de angajații societații de transport, care au repus tramvaiul pe șine. Tramvaiul s-a oprit la doar un metru…

- Patru suspecți, trei barbați și o femeie, au fost reținuți în urma atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, soldate cu decesul sau ranirea mai multor persoane, a anunțat poliția, informeaza cotidianul The Guardian. Mai multe victime dupa incidente armate la…

- Mai multe persoane au fost împușcate în cursul unui incident armat care a avut loc vineri în zona unei moschei în orașul Christchurch din Noua Zeelanda, informeaza cotidianul NZ Herald, citat de Mediafax. Potrivit martorilor oculari, cel puțin o persoana a decedat, iar alte…

- Mii de persoane au ieșit în strada duminica în Moscova , dar și în alte doua orașe din Rusia pentru a protesta fața de restricțiile stricte de internet, în unul dintre cele mai mari proteste din capitala rusa din ultimii ani, relateaza Reuters.Deputații au adoptat luna trecuta…

- Un barbat a deschis focul vineri dupa-amiaza intr-o suburbie din Chicago, nordul SUA, ranind mai multe persoane, intre care patru politisti, atacatorul fiind arestat, au anuntat presa si autoritatile locale, relateaza AFP preluata de Agerpres. Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul,…

- "Emiliano Sala a fost identificat pe 7 februarie, dupa analiza amprentelor facuta de expertul Christopher Bradbury. Medicii au anuntat ca decesul a survenit dupa loviturile puternice la cap si corp", a spus un reprezentant al Politiei din Dorset, citat de The Sun. Expertul David Learmount,…