Anca Polocoșer și Sonia Seraficeanu convocate la lotul A al naționalei Romaniei. Costica Buceschi antrenor secund. Naționala de senioare a Romaniei, Lotul A, se va reuni pe data de 24 mai la Braila in vederea pregatirii turneului Trofeul Carpați care se va desfașura in perioada 31 mai – 2 iunie. La aceasta acțiune au fost convocate și doua sportive din cadrul Clubului Sportiv Minaur, respectiv Sonia Seraficeanu și Anca Polocoșer. De asemenea, Costica Buceschi va participa in calitate de antrenor secund. Naționala Romaniei va participa la turneul amical alaturi de Angola, Japonia și Romania B,…