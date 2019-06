Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a dat publicitatii lista cu mașini confiscate, scoase la licitație la costuri accesibile, sub pretul pieței. Bunurile se afla in proprietarea statului și au fost recuperate in urma executarilor silitate.

- ANAF a facut publica lista cu mașini confiscate, scoase la licitație la costuri accesibile, sub pretul pieței. Bunurile se afla in proprietarea statului și au fost recuperate in urma executarilor silitate. Vanzarea lor se face direct sau prin licitație publica, in mai multe județe din țara.

- Tragedie in lumea muzicii, dupa ce un mare artist, cunoscut de milioane de oameni, a murit subit. Cel care a dat vestea trista a fost chiar fratele sau. Rocky Erickson, unul dintre pionierii rockului psihedelic, a murit la varsta de 71 de ani, din cauze inca necunoscute. Cel care a dat vestea trista…

- Fostul capitan al nationalei de rugby league U20 a Angliei, Jansin Turgut, un rugbist de 23 de ani, a trecut prin momente de coșmar dupa ce a cazut de la etajul 3 al parcarii aeroportului din Ibiza, scrie Știrescu. Sportivul a suferit grave rani la cap, potrivit spynews.ro. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de finante (ECOFIN), organizate la Bucuresti,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 31.070 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (2.324), lucrator…