ANAF a început controalele, aproape nimeni nu scapă, iar amenzile sunt uriaşe Magazinele și alte firme care desfașoara activitați economice pentru populație vor fi supuse, din 15 martie 2019, unei „acțiuni de control tematic” privind respectarea obligației de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Razia va fi facuta de inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala, din ANAF, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. ANAF amenința cu amenzi de pana la 20.000 de lei, dupa ce a dat startul controlelor in operatiunea „casa de marcat electronica". Aproape un milion de firme trebuie sa aiba case cu jurnal electronic, pentru a transmite rapoartele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

