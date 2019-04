Americanii ar putea RENUNȚA la una din investițiile din România Obsesia lui Donald Trump cu zidul de la granita cu Mexicul are consecinte negative si pentru Romania. Pentagonul ar putea renunta la unul dintre planurile de investitii in tara noastra. Este vorba de un proiect de 22 de milioane de dolari al armatei americane, care prevede construirea unei platforme de incarcare si descarcare de munitie si explozibil la baza aeriana militara Mihai Kogalniceanu din Constanta. Nimic nu a fost decis deocamdata in aceasta privința, insa Departamentul pentru Aparare de la Washington a intocmit deja, luna aceasta, la solicitarea Congresului, o lista de proiecte de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

