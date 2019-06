Amenzi uriaşe date de Inspecţia Muncii Au fost depistate 355 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 60 erau din judetul Arad, 40 din Bihor si 31 din judetul Sibiu. In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.919 controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 5,031 milioane de lei, din care 4,32 milioane de lei pentru munca nedeclarata, si au fost sanctionati 651 de angajatori. In aceeasi perioada, in domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost efectuate 2.112 controale, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 951.000 de lei. Angajatorii au comunicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 20 – 31 mai 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.093.615 euro, adica 5.172.800 de lei. Au fost depistate 304 persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 73 erau din judetul Bihor,…

- BUCUREȘTI, 7 iun – Sputnik, Georgiana Arsene. Sute de case, curți și anexe gospodarești au fost afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore. © Sputnik / Igor VzorovCulmea dezastrului: Cum arata raul Nistru dupa ploile de zilele acestea - Video Vremea rea a dat batai de cap nu doar…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 20 – 31 mai 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.093.615 euro, adica 5.172.800 de lei. Au fost depistate 304 persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 73 erau din județul Bihor, 27 din județul…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 20 – 31 mai 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.093.615 euro, adica 5.172.800 de lei. Au fost depistate 304 persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 73 erau din judetul Bihor, 27 din judetul…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 6 - 17 mai, amenzi in valoare totala de 3,5 milioane de lei (aproximativ 885.420 de euro), ca urmare a nerespectarii legislatiei in vigoare de anumiti operatori economici, se arata intr-un comunicat al Inspectiei Muncii, potrivit agerpres.ro.Pe…

- In cursul lunii aprilie 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 10.765 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfașoara activitați in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii…

- Pe durata controalelor derulate in intervalul mentionat au fost depistate 814 persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 99 fiind din judetul Arad, 62 din judetul Arges si 59 din judetul Bihor. Potrivit sursei citate, in domeniul relatiilor de munca au fost efectuate 6.396 de controale,…

- Compania telecom Orange anunta, intr-o postare pe Facebook, sectionari multiple ale retelei de fibra optica, motiv pentru care clientii intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date. Mai multi clienti ai retelei de telefonie mobila Orange au reclamat ca nu au semnal pe telefoane in…