Amenzi pentru şoferi care transportau persoane contra cost în regim de închiriere Politistii rutieri din Bucuresti au mai sanctionat 12 conducatori auto care efectuau transport public de persoane contra cost in regim de inchiriere pentru nerespectarea prevederilor Legii 38/2003. Potrivit Brigazii Rutiere, unul dintre soferi a fost amendat pentru ca transporta clientul in Bucuresti, desi era autorizat intr-o localitate din judetul Ilfov. De asemenea, 11 conducatori auto au fost sanctionati pentru ca nu detineau autorizatie taxi valabila sau copie conforma pentru transportul de persoane in regim de inchiriere, sanctiune prevazuta de art. 7 alin (2) si sanctionata de art. 55 pct.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

