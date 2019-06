Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj efectuat de Consiliul Atlantic din Serbia arata ca 98% din cetateni sunt impotriva aderarii la NATO si numai 11% sustin acest demers, transmite HINA, conform Agerpres.Rezultatele publicate marti arata ca 70,2% din cei care au raspuns mentioneaza ca motiv al respingerii aderarii bombardamentele…

- Consiliul de Administrație MedLife își propune majorarea limitei de credit cu 15 milioane de euro. Potrivit reprezentanților companiei, la aceasta majorare se vor adauga alte lichiditați proprii ale companiei, pâna la valoarea totala de 20 milioane de euro, obiectivul principal al acestei…

- Rezultatele primului sondaj privind donarea de sange si plasma umana releva ca 33% dintre respondenti au donat sange cel putin o data, iar 77% sunt de acord cu un parteneriat public privat pentru colectarea si procesarea de plasma umana, transmite Agerpres.ro.

- Circa 20% dintre romani intenționeaza ca cumpere o trotineta electrica pana la finalul acestui an, potrivit unui sondaj realizat in mediul online la solicitarea evoMAG. Decizia de cumparare vine pe fondul utilitații mari a produsului și ca raspuns la traficul aglomerat din marile orașe din Romania. …

- Rata anuala a inflației IPC a crescut pana la 4,03 la suta in luna martie 2019 și 4,11 la suta in luna aprilie, de la 3,83 la suta in februarie, situandu-se deasupra intervalului de variație al țintei și peste nivelul prognozat. Evoluția a fost determinata de creșterea prețurilor pe segmentul legumelor…

- Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia a invalidat rezultatele alegerilor municipale de la Istanbul si a dispus ca acestea sa fie reluate, dupa cum au solicitat partidul de la guvernare si presedintele Recep Tayyip Erdogan.

- Prognoza de creștere economica pentru acest an este de 3,1%, in contextul in care se fac resimțite atat influențe din Europa, cat și din evoluția comerțului global, influențand producția industriala autohtona, a declarat marți Horia Braun, economist șef și director de cercetare la BCR, potrivit mediafax.Braun…

- Birgitte Bonnesen conducea banca din 2016. Miercuri, Autoritatea de Investigare a Criminalitatii Economice din Suedia a facut perchezitii la sediile bancii si a anuntat ca investigheaza furnizarea suspecta de informatii din interior si posibil "inselaciune in forma agravata". "Increderea s-a…