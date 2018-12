Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Popescu, transmite: Custodele Coroanei Romane, Margareta, a afirmat, luni seara, ca legatura tarii noastre cu Marea Britanie este una foarte stransa, fapt evidentiat si de interesul Familiei Regale britanice pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri. "Am vorbit…

- Deputații din Camera Comunelor urmeaza sa voteze acordul cu privire la Brexit. Deputatii britanici se vor pronunța asupra acestui „Tratat cu privire la retragerea” din UE, negociat dur timp de 17 luni de guvernul condus de Theresa May. Votul era programat pentru marți seara, dar BBC News a anunțat,…

- Presedintele Donald Trump a criticat acordul privind Brexitul incheiat intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, liderul de la Casa Alba estimand ca aceasta intelegere va pune piedici in calea comertului dintre SUA si Marea Britanie, relateaza marti AFP si EFE. Dupa ce a devenit presedinte, Trump a laudat…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Raportul publicat marti de banca olandeza arata ca industria auto, a textilelor si agricultura vor suferi cel mai mult de pe urma potentialelor perturbari provocate de planificata iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit este…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a obtinut concesii de la Bruxelles, Uniunea Europeana acceptand sa inscrie o uniune vamala pentru "intregul Regat Unit" in acordul de divort, potrivit surselor apropiate de dosarul citat de saptamanal. Frontiera irlandeza constituie unul dintre principalele…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…