Ambasadorul Klemm, la 70 de ani de NATO: Angajamentul nostru faţă de apărarea colectivă a tuturor statelor membre este de neclintit Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este cea mai de succes de alianta din istorie. In ultimii 70 de ani, NATO a ajutat la crearea celei mai sigure, stabile si prospere perioade din istoria statelor sale membre. De la descurajarea Uniunii Sovietice in timpul Razboiului Rece pana la contracararea amenintarilor hibride cu care ne confruntam astazi, Aliatii NATO stau umar la umar in protejarea cetatenilor nostri, subliniaza Klemm. Ambasadorul precizeaza ca forta NATO consta in unitatea sa si in respectarea cu fidelitate a principiilor si scopurilor pentru care a fost creata. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Emmanuel Macron a respins, miercuri, initiativa presedintelui SUA, Donald Trump, privind eventuala admitere a Braziliei în NATO, argumentând ca Tratatul Organizatiei Atlanticului de Nord descrie clar zona "geografica" de aplicare."NATO este o alianta…

- Europenii vor sa-și dezvolte propria aparare deoarece se întreaba daca angajamentul Statelor Unite fața de NATO este "peren", a declarat luni, la Washington, ministrul francez al Apararii, Florence Parly, citat de AFP."Sunt îngrijorata personal de noțiunea potrivit…

- Angela Merkel si Emmanuel Macron se vor întâlni la Paris. O noua întrevedere între cei doi lideri menita sa reafirme consolidarea axei franco-germane care s-ar putea dovedi cruciala pentru viitorul Uniunii Europene, având în vedere ca Brexit-ul se afla în impas,…

- Secretarul interimar american al Apararii Patrick Shanahan a reafirmat joi angajamentul fara rezerva al Statelor Unite in cadrul NATO, cautand sa-i asigure pe aliatii Washingtonului, ingrijorati de anumite declaratii in acest sens ale presedintelui Donald Trump, relateaza Reuters preluata de news.ro.”Statele…

- "As vrea sa folosim termenul 'provocari', nicidecum 'amenintari', din partea Rusiei, pentru ca nu vorbim in acest moment de amenintari care sa afecteze securitatea Romaniei, ci vorbim de provocari cum ne-a obisnuit Rusia in ultima perioada. Am spus si astazi in cadrul conferintei la care am fost…

- NATO poarta pe umeri responsabilitatea directa pentru dezmembrarea Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), având în vedere instalarea sistemelor balistice americane în România și Polonia, a spus Ministerul rus de Externe, relateaza TASS. ”Din nefericire, state…

- "Vom merge mai departe cu dezvoltarea propriilor noastre optiuni de raspuns militar si vom coopera cu NATO si alti aliati si parteneri pentru a impiedica Rusia sa obtina vreun avantaj militar de pe urma acestui comportament ilicit", se arata in declaratia Casei Albe. "Aliatii nostri din NATO…

- Irina Alksnis În interpretarea atașatului de presa al Ambasadei americane Andrea Kalan, acest lucru a rasunat în felul urmator: „Demonstrarea facuta de catre Rusia a ceea ce ea numește racheta 9М729 nu schimba concluziile ca acest sistem încalca prevederile Tratatului.…