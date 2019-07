Daniel Kriener, declarat ”persona non grata” dupa ce si-a exprimat sustinerea fata de opozantul Juan Guaido, a revenit sambata ”pentru a indeplini noi functii de la Caracas”, a anuntat luni pe Twitter Ambasada Germaniei.

Potrivit unui purtator de cuvant al diplomatiei germane, Rainer Breul, diplomatul a revenit in Venezuela in urma unor ”consultari la Berlin”. ”Pozitia noastra cu privire la recunoasterea lui Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei, in conformitate cu Constitutia venezueleana, nu s-a schimbat”, a precizat Ministerul german de Externe, potrivit news.ro.



Aceasta…