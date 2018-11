Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educatie, Asociatia "Sprijinirea Integrarii Sociale", Asociatia "Funky Citizens" si Asociatia "SOS Satele Copiilor" sunt castigatoarele unui apel de proiecte destinat societatii civile implicate in sustinerea drepturilor si libertatilor copiilor si a egalitatii de gen, organizat de Ambasada Frantei in Romania.



Premiile, care constau in subventii in valoare de patru mii de euro, au fost decernate in cadrul unei ceremonii care a avut loc, vineri, la Resedinta Frantei, in prezenta ambasadorului Michele Ramis, informeaza un comunicat al misiunii…