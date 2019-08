Alpinistul Zsolt Torok, ceremonie de înmormântare cu onoruri militare, la Arad VIDEO Alpinistul Zsolt Torok, care a fost gasit mort sambata in Munții Fagaraș, a fost inmormantat astazi la cimitirul Eternitatea din Arad. Cateva sute de persoane, printre care rude, prieteni și persoane care l-au admirat, s-au adunat in fața Teatrului de Stat din Arad, unde sicriul cu trupul neinsuflețit al alpinistului a fost depus inca de […] Articolul Alpinistul Zsolt Torok, ceremonie de inmormantare cu onoruri militare, la Arad VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

