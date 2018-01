Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu sustine ca PSD nu guverneaza pentru România, ci pentru Liviu Dragnea si afirma ca un gest rezonabil ar fi ca social-democratii sa se retraga de la guvernare. "Al doilea Guvern PSD darâmat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu? Consecintele…

- Zi tensionata și decisiva pentru PSD! Mai exact, conducerea partidului este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera, de data aceasta, o criza majora. Motivul? - Se pare ca președintele…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD, avertizeaza fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, care crede ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern. Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a scris, sambata, pe pagina…

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide marti inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO, au declarat pentru HotNews.ro surse din domeniu. Una dintre propunerile avansate de catre compania austriaca OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, este Christina Verchere, actualul presedinte…

- Prima soție a omului de afaceri Silviu Prigoana a fost o femeie pe nume Viorica. Aceasta, mama baieților mai mari ai lui Prigoana, s-a stins din viața la numai 30 de ani. Silviu Prigoana are trei mariaje la activ. cea mai mediatizata casnicie a sa a fost cea cu prezentatoarea de televiziune Adriana…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc spune ca ar prefera „un presedinte mediator decat jucator”, referindu-se la afirmatiile președintelui Iohannis de la sedinta de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii. „Prima aparitie publica a Președintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numește Iohannis…

- Vom vedea daca PSD face destule prostii ca sa faca tabara cealalta sa castige fara niciun merit. Parerea mea e ca daca evita prostia suprema, adica suspendarea lui Iohannis, care ar solidariza pe toata lumea de partea lui, nu exista la ora asta un proces de constructie a elitei alternative suficient…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat joi ca pentru proiectele de modificare a celor trei Legi ale Justitiei, adoptate in aceasta saptamana de Senat in calitate de Camera decizionala, urmeaza controlul de constitutionalitate.

- Senatul a exclus Presedintele Romaniei de la numirea sefului ANCOM Fostul premier, Sorin Grindeanu. Foto: Arhiva. Senatul a schimbat procedura de numire a conducerii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- Ultimele miscari de pe scena politica a Romaniei, poate duce la indeplinirea unui scenariu greu de imaginat in urma cu ceva timp. Astfel, tensiunile din PSD poate duce la o victorie greu de imaginat a opozitiei. Miza ar fi in toate cazurile functia de premier. In ultima perioada au aparut tensiuni…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a reacționat dupa ce fostul premier Dacian Ciolos, a anuntat, duminica, ca din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic, care va fi prezentat in urmatoarele luni si care va fi deschis la colaborarea cu Opozitia.SURPRIZA Dacian Cioloș intra oficial…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, le solicita celor doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, sa reintoarca in Comisia parlamentara speciala privind Legile justiției, propunerile de modificare a Legii referitoare la statutul judecatorilor și procurorilor.…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu solicita reintoarcerea la Comisia speciala a propunerii de modificare a Legii 303/2004 ori respingerea acesteia in plen, motivand ca afecteaza grav sistemul judiciar. "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu înca de pe acum, de dimineața,…

- De la Constanta a ajuns, vineri dimineata, un autocar inscriptionat cu semnul electoral PSD, in care erau aproximativ 100 de persoane. "Am venit pentru ca sunt romanca. Si pentru ca este ziua noastra. Nu vreau sa-l fluier pe Iohannis, pentru ca este roman ca mine, presedintele tarii, si il respect.…

- PMP, PNL si USR au parasit plenul Senatului. Sedinta, suspendata din lipsa de cvorum PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a scris pe Facebook ca se simte “chiar jignita ca au ajuns Tariceanu si Dragnea sa vorbeasca fara niciun fel de mandat, in numele Parlamentului”, referindu-se la comunicatul comun al liderilor PSD si ALDE in care afirma ca Parlamentul Romaniei “a luat act cu neplacuta…

- "In acest moment, și spun cu toata convingerea, comisia speciala care legifereaza legile Justiției funcționeaza ilegal, nestatutar. Am spus acest lucru ședința de ședința și o sa vedeți decizia CCR in scurta vreme, pentru ca va fi o sesizare pe aceasta tema”, a spus senatorul PNL Alina Gorghiu, luni,…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu susține ca acea comisie care legifereaza legile Justiției funcționeaza ilegal, pentru ca ”procedura este viciata”, in timp ce parerea PSD este una cu totul diferita.

- Senatul a adoptat, luni, o initiativa legislativa prin care suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat sa fie de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din produsul intern brut, initiatorul motivand ca, astfel, s-ar asigura un tratament egal pentru toate partidele. Initiativa…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, membru in Comisia speciala privind legile justiției, a spus ca regreta ca CSM și-a asumat propunerea ca președintele Klaus Iohannis sa nu poata refuza numirile procurorilor șefi. Ea a adaugat ca a fost surprinsa „ca CSM a venit cu niste propuneri nu chiar bune pentru sistemul…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat vineri ca Opoziția a obținut o victorie de etapa la dezbaterile pe legile Justiției prin reglementarile privind numirea procurorilor șefi și a afirmat ca toate amendamentele care pot modifica substanțial legislația ar putea fi adoptate in plenul Parlamentului.…

- Astfel, membrii comisiei au abrogat articolul aflat in vigoare din Legea statutului judecatorilor si procurorilor, potrivit caruia presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor. Propunerea de eliminare a acestei prevederi a apartinut Uniunii Nationale…

- Comisia juridica din Senat a adoptat, marti, un raport favorabil pentru o propunere legislativa initiata de parlamentari liberali care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Senatorul PNL Alina Gorghiu a precizat ca initiativa…

- Legea care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor, adoptata tacit in Senat Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica, dupa ce aceasta…

- Initiativa legislativa prin care se propune modificarea OG 26/2000 privind organizarea si functionarea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor a avut termenul de adoptare tacita in 20 noiembrie 2017. Proiectul social-democratilor nu a mai fost dezbatut in plenul Senatului din lipsa de cvorum,…

- Potrivit initiativei legislative depusa in luna mai la Parlament de Alina Gorghiu, ”nu pot candida (la functia de presedinte al Romaniei - n. red.) persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari definitive”.Un prim argument al senatoarei PNL in favoarea demersului…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca raportul Comisiei Europene privind MCV nu poate fi tratat deloc in cheie optimista și catalogheaza declarațiile referitoare la faptul ca acest raport va deveni istorie in 2018-2019 drept "hazardate". "Concluziile acestui raport le anticipam…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat marti, la ICCJ, unde a fost audiata ca martor in dosarul Turceni-Rovinari, ca Liviu Dragnea este „terminat politic”, precizand ca imaginea social-demcratilor care au mers la DNA sa-l sustina este una de „tara bananiera”. „Imi este limpede, in sfarsit, de ce a…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a fost citata marți la Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a fi audiata în calitate de martor în dosarul 'Rovinari - Turceni', în care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova.

- Inchisoare pentru parcagii. Legea a trecut de Senat Senatul a adoptat luni cu 80 voturi "pentru", 7 voturi "impotriva" si 3 abtineri initiativa legislativa a PNL care prevede sanctiuni cu inchisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care percep taxe de parcare fara a avea autorizare in acest…

- Decizia de a intocmi un raport de respingere a fost luata cu sapte voturi, in timp ce reprezentantii PNL si USR au votat pentru sustinerea proiectului, dar au avut doar patru voturi. Senatorul liberal aradean Ioan Cristina a votat pentru susținerea proiectelor legislative inițiate de catre…

- Numarul susținatorilor Binomului SRI-DNA este in continua scadere, astfel ca beneficiarii politici ai „Sistemului” vor, acum, sa-l impinga la razboi total pe președintele Iohannis, pentru a nu-și pierde ei inșiși puterea, scrie bloggerul Conteledesaintgermain.

