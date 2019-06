Alianţă între PNL, USR şi PLUS. Cioloş: Nu vom renunţa la principiile şi valorile noastre "Nu folosesc cuvinte mari cand spun ca am intrat in politica ca sa putem guverna Romania. Cele mai multe aliante nu au rezistat din cauza lipsei de aliniere a obiectivelor, oamenii au discutat prea mult de functii si prea putin de ce vor sa faca. Cand vom avea o linie clara asupra lucrurilor pe care vrem sa le facem, nu vom avea o problema sa gasim oameni competenti pentru toate functiile. Vrem sa obtinem rezultate cat mai bune si sa aducem alaturi de noi si alte partide, alte forte de opozitie", a explicat Dacian Ciolos la Digi 24. Alianta cu PNL depinde de principii si valori cu PNL depinde de principii si valori … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

