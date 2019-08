Alianță ALDE - PRO România. Victor Ponta: Am progresat foarte mult Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a reitarat, tot intr-o postare pe Facebook, de miercuri, ca eventuala alianța ALDE - PRO Romania se va concretiza doar daca ALDE iese de la guvernare: ”Pe 22 Iulie am spus "daca ALDE iese de la guvernare suntem dispuși sa discutam un proiect politic comun" !” scrie Ponta pe Facebook. Tot el explica discuțiile de astazi: ”Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes! Este o nevoie uriasa de schimbare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

