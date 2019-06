Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la „Agenția VIP”, Alexandra de la „Insula Iubirii” a venit insoțita de iubitul ei, Madalin, cel care de curand a și cerut-o de soție. Extrem de fericit in compania iubitei sale, Madalin nu a fost deloc rușinos și a povestit numeroase lucruri emoționante despre acest frumos eveniment.

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, alaturi de care a venit in Thailanda sezonul trecut, și-a gasit fericirea in brațele lui Matalin, tanarul care recent a cerut-o in casatorie. Cea care s-a intors in Thailanda ca și ispita in acest sezon, pentru a-i da planurile peste cap lui Aurel, le-a aratat prietenilor…

- Viata Alexandrei Diaconescu s-a schimbat total de cand l-a intalnit pe Madalin, iubitul ei. Este un tanar luptator, antrenor personal si mai mult, un barbat cu suflet frumos, dupa cum spune chiar noua ispita de la "Insula Iubirii".

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel de la „Insula iubirii” este din nou fericita. De mai bine de șase luni, aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un tanar, pe care il cunoaște de mai mulți ani. Fosta iubita a lui Aurel a povestit la „Agenția VIP” ca acum este o femeie implinita…

- Luni, 3 iunie, un nou episod incendiar se anunța la Insula Iubirii sezonul 5. Concurenții cad in plasa ispitelor iar atmosfera devine din ce in ce mai fierbinte. Vom vedea luni daca Alexandra, fosta concurenta, va fi ispita si daca Aurel pleaca.

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel de la „Insula Iubirii”, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de alt barbat. Cei doi sunt impreuna de șase luni și urmeaza sa se mute impreuna. „Acum 6 luni am gasit pe cineva și sunt foarte fericita, el are tot ce nu au 90% din barbați:? respect, știe sa…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel din sezonul 3 al emisiunii „Insula Iubirii” a venit in platoul emisiunii „Agenția VIP” și a povestit totul despre cum decurge viața ei acum, dar și despre faptul ca și-a intalnit marea iubire.

- In aceasta seara, la "Agentia VIP", Nicoleta Dragne, ispita de la "Insula Iubirii" a facut acuzatii grave la adresa Mirelei Banias. Blondina sustine ca dieta pe care o vinde este periculoasa, "luata de pe Google". Mirela nu a stat cu mainile in san si a reactionat!