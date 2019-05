Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea a fost umilit total de Rareș Bogdan. Prezent la mitingul de la Focșani. liberalul a atacat dur PSD. Cei mai umiliți au fost Tariceanu și liderul PSD. Liberalul a declarat ca Dragnea iși va face dinții cariați din aurul de la Londra. „Romania a ajuns sa fie in fiecare zi datoare pentru ca…

- Autor: Cornel NISTORESCU Nu mi-am imaginat niciodata ca primarul Iohannis ar putea deveni un asemenea președinte. Ciufut, incruntat, inchis la orice sugestie din afara, razbunator și atit de primitiv in felul in care ințelege disputa politica. Iohannis blocheaza Romania. Klaus Iohannis se poarta ca…

- Alex Coita susține ca s-a saturat sa il mai critice pe Klaus Iohannis și dorește ca președintele Romaniei sa ii dea și motive pentru care sa il laude. ''Sincer sa fiu, eu m-am saturat sa il mai critic pe domnul președinte Iohannis. M-am saturat. Nu vreau sa il mai critic, eu vreau sa il laud…

- ”Cred ca doamna Kovesi este om ploitic și mai mult decat atat, sunt șanse reale ca domnia sa sa intre in cursa electorala pentru Palatul Cotroceni. Sa nu uitam ca președintele Klaus Iohannis este astazi singur in cursa. Deci e normal ca domnia sa sa caștige daca nu mai vine altcineva in ring. Pana…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat pe Olguța Vasilescu și Claudiu Manda ca au facut nunta in post. In replica, Olguța Vasilescu i-a explicat ca ei au facut cucunia religioasa inaintea postului și doar petrecerea a fost acum. Olguța Vasilescu l-a numit pe Orban drept ”penibil”.Citește…

- „Nu știu ce subiect va aborda liderul PSD. Sunt sigur ca multa lume așteapta cu interes. Aș putea sa fac o previziune și sa spun ca va vorbi despre inițiativa partidului, formațiunii pe care o conduce de a iniția un alt referendum, in paralel cu cel pe care domnul președinte Iohannis ințeleg ca este…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3, discursul de vineri al presedintelui Klaus Iohannis cel care a adus, din nou, critici dure PSD-ului, folosindu-se de faptul ca bugetul de stat i-a fost trimis din nou spre promulgare de catre Parlament fara nicio modificare. Totodata, Klaus…