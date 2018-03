Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Republica Bulgaria c în conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie i Hidrologie bulgar în perioada 2223 martie 2018 întreg teritoriul R.Bulgaria…

- METEO 21 martie. Meteorologii anunța vreme deosebit de rece in toata Romania, miercuri 20 martie. Miercuri se vor inregistrat precipitatii in cea mai mare aprte a tarii, iar la munte va ninge.

- Serviciul „InfoTrafic" al INP, informeaza ca la intersectia cu sens giratoriu bd.Renașterii Naționale - Florilor – Bogdan Voievod, este inregistrat accident rutier, cu implicarea a trei autovehicule, deaceea șoferii sunt indemnați sa evite zona.

- Interval de valabilitate: 19 martie, ora 13.30 – 20 martie, ora 20 Fenomene vizate: precipitații mai ales sub forma de ninsoare, polei, intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; In intervalul menționat, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare…

- ANM a emis, luni, noi avertizari cod galben de ninsoare, polei si frig in toata tara. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada. De luni ora 13.30 pana marti ora 20 se vor inregistra precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, polei, intensificari ale vantului si vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. „Se preconizeaza o racire care incepe duminica si care continua…

- Cunoscutul luptator constantean Alex Filip, de la Gym Sharks, va evolua intr o gala in Bulgaria, la Varna, Colden Fighter 4 Bulgaria vs Romania. Adversarul lui Alex Filip si celelalte partide ale evenimentului vor fi anuntate in curand. Infiintat anul trecut, de catre Alex Filip, Daniel Asaftei si Catalin…

- „Ca in fiecare an, circulatia rutiera va fi redirectionata pe drumul national II-55 prin pasul Republika, pe itinerariul: Ruse - Veliko Tarnovo – Debelet – Pasul Republika – Gurkovo – Kazanlak si in sens invers”, potrivit unui comunicat MAE. In conformitate cu legislatia bulgara, pe perioada…

- Un barbat din localitatea constanțeana Bugeac, aflata in extremitatea sud vestica a județului a baut in dimineața de 27 februarie o soluție toxica pentru curațarea aragazului. Data fiind starea sa, s-a luat decizia de a-l transporta la cea mai apropiata unitate medicala care ar fi putut sa il trateze,…

- Un echipaj de salvare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea a intervenit, marti dimineata, pentru preluarea si transportul unui barbat din localitatea constanteana Bugeac care ingerase o substanta toxica in cursul noptii. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, dupa ce a fost…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in noaptea de luni spre marti, o autosenilata incadrata cu doi paramedici ISU, o asistenta si un ambulantier de la centrul de permanenta Baneasa, a plecat catre un barbat din localitatea Bugeac care a baut solutie de curatat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in perioada 26 - 27 februarie 2018, intreg teritoriul acestei tari se va afla sub avertizare cod rosu si cod portocaliu. Teritoriul Bulgariei va fi afectat de caderi insemnate…

- Ahmed al III lea 1703 1730 a fost un ambitios si tenace sultan al Imperiului Otoman, caruia a incercat sa ii dea gloria de altadata. Era pe jumatate grec, dupa mama sa, Evmania Voria, grecoaica din Creta, devenita sultana Emmetulah Rabia Gunus, dupa casatoria cu sultanul Mehmed al IV lea. Ahmed al III…

- Bogdan Chitic Cu doar cateva zile inaintea debutului celei de-a III-a ediții a Cupei Masters la inot, competiție organizata de Clubul Sportiv „Shark Swimming Team”, din Ploiești, la finalul saptamanii, in incinta complexului „Ana Maria Pop”, a fost anunțata lista oficiala a cluburilor participante la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 11-12 februarie 2018, 22 de regiuni vor fi afectate de precipitatii sub forma…

- „In acest sens, a fost emis cod galben de pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si vant puternic, in regiunile: Montana, Vrata, Loveci, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Ruse, Targoviste, Razgrad, Silistra, Sumen, Varna, Dobrici, Pazardjik, Plovdiv, Haskovo, Kardjali si Smolian. In aceste regiuni…

- Potrivit ANM, in intervalul 11 februarie, ora 06 ndash; 12 februarie, ora 04 se va semnala intensificari ale vantului si precipitatii predominant sub forma de ninsoare, moderate cantitativ In intervalul mentionat in sudul si in estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitatii…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.02.2018 ORA 08 – 11.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa in zonele joase Post-ul METEO: Weekend cu ceața și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- O informare meteorologica de ninsori viscolite la munte, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru, dar si intensificari ale vantului in restul tarii este in vigoare duminica, pana la ora 20.00. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ninsori slabe si ploi in…

- Un cutremur s a produs intre localitatile Varna si Nisipurile de Aur, Bulgaria. Cutremurul a fost inregistrat la ora 11:44 Ora Romaniei. Seismul a avut o magnitudine de 2.4 si s a produs la coordonatele lat 42.6427; lon 27.5069 si la o adancime de 5 km. ...

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Moldovenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria urmeaza sa țina cont ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și Hidrologie, in perioada 15-16 ianuarie 2018, 15 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Pleven, Veliko Tirnovo, Gabrovo, Loveci, Sofia…

- Meteorologii au emis o atenționare de intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire, valabila in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16.00. Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma ninsoare la munte, in intervalul 12 ianuarie, ora 22:00 – 14 ianuarie, ora 16:00. Astfel, informarea meteo intra in vigoare astazi (12 ianuarie) la ora 22:00 și este…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviste s-a calificat marti, pe teren propriu, in optimile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a eliminat formatia bulgara Levski Sofia, in faza 16-ilor competitiei. CSM Targoviste a castigat meciul de marti cu scorul de 3-0, pe seturi 25-23, 25-16, 25-22, in returul…

- Locuitorii din județele bulgare Vidin, Vratsa și Montana vor fi întrebați în cadrul unui referendum local daca doresc separarea de Bulgaria. Dupa aceea, ar urma sa ceara alipirea la România, spune liderul acestei regiuni, Boris Kamenov.

- Situație fara precedent! Trei județe din nord-vestul Bulgariei vor alipirea de Romania.Organizatorul acestei inițiative, Boris Kamenov,a declarat pentru presa locala ca județele Vidin, Vratsa și Montana vor cere independența, iar apoi aderarea la țara noastra, scrie b1.ro.

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei strâng semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vrata si Montana de restul tarii, ei sustinând ca doresc fie autonomie, fie alipirea la România, relateaza miercuri postul de televiziune bulgar NOVA, citat de novinite.com.…

- Initiativa inedita a unui politician bulgar, care propune alipirea nord-vestului tarii sale la România. Potrivit Nova TV, Boris Kamenov a initiat o petitie pentru declansarea unui referendum privind alipirea regiunilor Vidin, Vrata si Montana din nord-vestul Bulgariei la România.…

- Locuitorii din trei judete din nord-vestul Bulgariei, nemultumiti de coruptia din tara lor, ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul acestei initiative. Kamenov a…

- Cerul va fi temporar noros; in prima parte a zilei vor mai fi ninsori slabe local in zonele montane, precipitații mixte pe arii restranse in Maramureș, estul Transilvaniei și dealurile subcarpatice din Moldova, in timp ce in sudul țarii vor fi posibile ploi slabe, izolate.

- Politistii romani si cei bulgari desfasoara, in zilele de 26 si 29 decembrie, activitati comune in zona frontierei, pentru salvarea de vieti omenesti si siguranta traficului rutier. Acest tip de activitati ,,in oglinda' intre politiile celor 2 state s-au desfasurat in perioada sarbatorilor de iarna…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca de sambata, 23 decembrie, ora 2 pana duminica, 24 decembrie, ora 22 vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…