Stiri pe aceeasi tema

- 0.092 dintre acestia sunt considerati un pericol iminent si se afla sub monitorizare speciala. Iar peste 1.500 sunt angajati in institutii publice si in domenii vulnerabile, cum ar fi transportul aerian, politie si sistemul penitenciar. Acestea sunt doar unele dintre concluziile la care au ajuns cei…

- Prima slujba oficiata în Catedrala Notre-Dame din Paris dupa incendiul din aprilie care a afectat lacașul de cult va avea loc sâmbata, scrie Mediafax citând Reuters.Prin organizarea acestei slujbe, preoții doresc sa demonstreze ca viața comunitații merge înainte, iar…

- Țânțarii s-au înmulțit ca ciupercile dupa ploaie. În Iași, medicii de la Boli Infecțioase sunt în alerta și au luat deja primele masuri pentru a asigura asistența de urgența, în caz de nevoie.

- O slujba organizata in cadru restrans va fi oficiata ″sambata, la sfarsitul zilei″⁣ in Catedrala Notre-Dame din Paris, la doua luni dupa ce un incendiu a distrus monumentul, a indicat marti dieceza de Paris, citata de AFP.

- Guy Forget, directorul turneului de la Roland Garros, este ingrijorat de prognoza meteo pentru Paris, dar declara ca se va face tot posibilul ca intrecerea feminina sa se termine sambata, conform tradiției.

- ULTIMA ORA… In urma ploilor torentiale, cazute in ultimele zile, debitul paraului Tutova a crescut intr-un mod ingrijorator, motiv pentru care autoritatile se asteapta la o viitura, in dreptul comunei Pogana. Pompierii militari din cadrul ISU Vaslui monitorizeaza zona si construiesc un dig din saci…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la un atelier de tamplarie al Ministerului de Interne din Paris, Franța, cladirea fiind evacuata.Mai multe mașini de pompieri au ajuns la fața locului, potrivit b1.roMagnitudinea incendiului și originea acestuia nu sunt cunoscute.

- Simona Halep va aborda al doilea Grand Slam al anului avand presiunea clasamentului. Romanca va pierde 2.000 de puncte la startul competitiei, fiind detinatoarea trofeului. In functie de ce se va intampla insa in weekend, ea risca sa aiba un traseu si mai dificil la Paris.