- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade.…

- Ultimul weekend din iarna aceasta va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon, anunta meteorologii. De sambata noaptea, vremea se raceste considerabil, iar minimele vor ajunge la -18 grade Celsius, la inceputul saptamanii viitoare. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer…

- PROGNOZA METEO: "Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii, din nefericire cam tarziu, dar n-am putea spune ca este anormal sau nemaiintalnit. Vorbim intr-adevar de o masa de aer rece, aer polar, este un semnal pentru ca acest weekend va patrunde pe teritoritul…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara pentru perioada 19 februarie – 4 martie. In urmatoarele doua saptamani, in Transilvania, temperaturile vor varia de la maxime de 4 grade Celsius la -4 grade. Sunt posibile ninsori slabe, pe tot parcursul intervalului.…

- Cod galben de ninsori, in perioada 13-15 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti, 13 februarie, o informare meteo de vreme rea, vant puternic și ninosri abundente, in 12 județe. Astfel, in perioada 13 februarie, ora 20.00 – 15 februarie, ora 15.00, se vor semnala precipitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca temperaturile vor scadea ușor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor începe ninsorile, urmând sa se depuna în Muntenia și vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar în București…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de ninsori abundente in opt judete din nordul tarii, valabila din aceasta seara si pana vineri dupa-amiaza, informeaza AGERPRES . Judetele aflate sub avertizare sunt: Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita,…

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 2-4 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. Vezi cum va fi vremea pana pe…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. In luna februarie, vor alterna perioadele calde cu cele reci.

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana, astfel incat maximele termice vor atinge si valori de 13 grade Celsius, insa dupa data de 1 februarie, dar si intre 6 si 9 februarie, in cea mai mare parte a zonelor tarii vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la munte),…

- Meteorologii avertizeaza ca în aceasta noapte se vor înregistra temperaturi de minus 23 de grade în estul Transilvaniei, asta dupa ce, noaptea trecuta, temperaturile au ajuns la minus 21 de grade în Radauți. De asemenea, în București se vor înregistra minus 10…

- Populatia municipiului Botosani a resimtit, miercuri dimineata, cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor oficiale comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie, temperatura exterioara a scazut, miercuri, la ora 8.00, la -19,2 grade Celsius. La aceeasi…

- Prognoza meteo estimata pentru urmatoarele trei luni de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Specialiștii instituției arata ca vom avea in continuare surprize din partea evoluției vremii și a fenomenelor meteorologice. Așadar, cei de la ANM anunța ca lunile februarie si martie vor fi…

- In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile vor persista si vor cadea precipitatii, mai ales sub forma de ploaie - ziua si predominant ninsori noaptea. La munte va ninge. In restul teritoriului, cerul va fi variabil cu innorari si precipitatii slabe, insa pe arii mai restranse, indeosebi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vant puternic si precipitații predominant sub forma de ninsoare valabila de pe 12 ianuarie, ora 22.00 pana pe 14 ianuarie, ora 16.00. Meteorologii anunta racirea vremii, a fost emisa o atentionare de vant si ninsoare in mai multe regiuni…

- Un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi mult sub cele normale pentru regiune, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Conditiile extreme sunt atribuite unui val arctic masiv care a venit dinspre Canada, dupa cum a explicat…

- Nu va fi ger deloc de Boboteaza! Temperaturi anormale pentru aceasta perioada, de pana la 16 grade Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra…

- Vremea de Boboteaza și de Sf. Ion, in 2018. Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, iar in continuare se va menține peste media normal, in special de Boboteaza și de Sfantul Ioan. Meda Andre, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a explicat – la Antena…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie ANM ."Apoi regimul termic diurn…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu in…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Ne asteapta o iarna a extremelor. Episoadele cu temperaturi blande, chiar si de 15 grade Celsius, pot fi urmate de un ger naprasnic. Ninsori, viscol si temperaturi si de minus 30 de grade Celsius sunt asteptate in a doua parte a lunii ianuarie. Daca iarna pare ca se instaleaza greu, meteorologii anunta…

- Racirea vremii va continua, astfel incat, minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in estul Transilvaniei, pana la 1...2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitații slabe, pe arii restranse in sud-vestul și sudul țarii - predominant…

- Meteorologii anunța ca vor fi ninsori, lapovița și intensificari ale vantului pana luni, la ora 15:00. Zonele vizate sunt cele montate, sudul, estul și sud-estul țarii. Astfel, pana luni, 18 decembrie, la ora 15, va ninge in general moderat cantitativ in Carpații Meridionali și de Curbura…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire accentuata, urmand sa devina deosebit de calda pentru a doua decada a lunii decembrie in toate regiunile țarii. Este anunțul facut de Administrația Naționala de Meteorologie pentru urmatoarele zile.

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza meteo pentru miercuri și joi, 6 și 7 decembrie. MIERCURI In țara In primele ore ale zilei vor mai fi conditii de producere a poleiului. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, unde pe creste rafalele vor depasi 70…80 km/h,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua informari meteorologice valabile de sambata, ora 13.00, pana duminica, ora 23.00. Sunt anuntate ninsori si intensificari ale vantului in nordul Moldovei si la munte, precum si ploi insemnate cantitativ in sud-estul tarii.

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 27 noiembrie – 10 decembrie, la munte vor fi ninsori abundente, in timp ce in alte regiuni, in special in sud și sud-est, temperaturile vor fi in creștere, depașind chiar și pragul de 10 grade Celsius. Pe 1 Decembrie, de Ziua Romaniei, in Capitala va fi frig și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20.00. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si vant…

- Este putin probabil sa ninga in Capitala, in perioada Craciunului, dat fiind ca centrul de greutate al iernii s-a mutat, in ultimii ani, in luna ianuarie, astfel ca luna decembrie devine din ce in ce mai calduroasa, potrivit meteorologilor. „Nu doar la nivelul Capitalei, ci pe intreg teritoriul…

- Peste 3.500 de pompieri vor fi mobilizați ca urmare a avertizarilor emise de catre meteorologi. Șapte județe se vor afla sub cod portocaliu de ninsoare și viscol iar pompierii sunt pregatiți sa intervina și cu șenilatele, in caz de nevoie. IGSU a anunțat și ca sub monitorizare se vor afla și raurile…

