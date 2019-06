Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 iunie, a doua zi de cod rosu de ploi torentiale in Neamt. In urma cu putin timp a fost emisa o noua avertizare de cod rosu de averse torentiale care vor cumula 40-50 l/mp, vijelie, grindina de mici dimensiuni, frecvente descarcari electrice. In judetul Neamt sint vizate: Piatra Neamt, Roznov,…

- Este cod portocaliu de furtuni in mai multe localitati din judetele Bacau, Suceava si Neamt, pana la ora 20:30. Zone vizate: – Județul Bacau: Buhuși, Balcani, Margineni, Blagești, Parjol, Garleni, Zemeș, Racova, Scorțeni, Itești; – Județul Suceava: Falticeni, Cornu Luncii, Bosanci, Baia, Rașca, Boroaia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a instituit, miercuri, o avertizare Cod rosu de averse torentiale, grindina si vijelii, valabila in localitati din judetele Bacau si Neamt.Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:30, in judetul Bacau (localitatile: Moinesti, Comanesti, Targu Ocna,…

- ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de furtuni pentru judetul Neamt. Fenomene avertizate: grindina de dimensiuni mici și medii, vijelie, averse torențiale ce vor cumula 25…35 l/mp, frecvente descarcari electrice Zone vizate: – Județul Neamt: Roznov, Borlești, Piatra Șoimului, Savinești, Dumbrava…

- Ploile torentiale cazute in cursul serii de marti au inundat mai multe gospodarii din municipiul Piatra-Neamt si Roznov si au afectat infrastructura rutiera din mai multe localitati, a declarat miercuri, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru, potrivit Agerpres. Bilantul…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de ploi abundente, descarcari electrice, vijelii si conditii de grindina, valabila in cea mai mare parte a tarii. De asemenea, in 11 judete din Moldova si nord-estul Munteniei va intra in vigoare un Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare Cod portocaliu pentru mai multe localitați din județele Neamț și Iași, valabil pana la ora 10.00. Sunt anunțate averse și caderi de grindina, cu doar cateva ore inainte de vizita Suveranului Pontif in capitala Moldovei.Potrivit…

- Meteorologii anunța ca sunt așteptate ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vântului, vijelii și caderi de grindina, începând de sâmbata ora 13.00 pâna la ora 23.00. Aceste fenomene vor afecta în special regiunile estice și sud-estice,…