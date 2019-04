Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de intensitatea 6,1 pe scara Richter s-a inregistrat joi in orasul de coasta Hualien, in estul Taiwanului, si a fost resimtit pana in capitala Taipei, anunta serviciile nationale taiwaneze de meteorologie, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a avut loc in estul Indoneziei, a anuntat vineri Institutul american de geofizica USGS, iar seismul a declansat o alerta de tsunami, provocand panica in randul locuitorilor, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs joi in estul insulei Honshu din Japonia, au transmis autoritațile locale și reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Rusia anunța un CONFLICT militar cu NATO…

- Autoritatile din Mexic au ridicat joi nivelul de alerta pentru Popocatepetl, aflat in apropierea Ciudad de Mexico, ca urmare a intensificarii activitatii vulcanului, care a inceput sa arunce aburi si gaze si sa expulzeze fragmente in flacari provocand incendii pe pasunile din apropiere, potrivit Reuters.…

- Joi, 7 martie, in intervalul 10.30 – 12.30, in orasul Ocna Mures, ISU Alba va efectua un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in vederea indeplinirii misiunilor specifice din competenta, in situația producerii unui seism. Potrivit ISU Alba situatia tactica…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 s-a produs sambata la 98 km nord-est de orasul Ternate, in insulele Moluccas din Indonezia, potrivit Institutului Geologic din Statelor Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Momentan nu exista informatii legate de eventuale pagube materiale sau victime.…

- Un cutremur de 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Mexic, langa granița sudica cu Guatemala. Seismul s-a produs langa coasta statului Chiapas, in apropierea graniței cu Guatemala. Acesta a fost resimțit, de asemenea, in capitala Ciudad de Mexico. Acolo, mai multe cladiri au fost vazute clatinandu-se,…

- Un seism de 6,1 pe scara Richter s-a produs sambata, in largul coastelor insulei Sumatra, Indonezia. Cutremurul s-a produs la 10 kilometri adancime, la 166 kilometri sud-est distanta de orasul Muara Siberut. Mii de oameni au trecut prin clipe de panica.