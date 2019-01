Alegeri prezidențiale. Codrin Ștefănescu, replică după afirmația despre Dragnea „Danuț Cristescu, colegul nostru, și-ar dori sa fie Liviu Dragnea candidatul. Noi am anunțat ca de abia pe 15 februarie incepem analiza unui material gigant. Am lansat catre romani o intrebare și o analiza vizavi de urmatoarea posibilitate: candidat PSD, candidat ALDE și candidat PSD + ALDE”, a spus Codrin Ștefanescu. „Vom discuta și in PSD și in coaliție. Este mult prea devreme (n.r. pentru un anunț). Sigur ca membrii de partid și-ar dori acest lucru. Intotdeauna, in istoria partidului, președintele și-a asumat acest rol”, a mai spus acesta, joi seara, la Antena 3, in emisiunea lui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

