Alegeri prezidenţiale 2019. Liviu Pleşoianu: Asta mă interesează. Nu mă răzgândesc "Procente, calcule, gandiri, razgandiri, tabere... Pierdem esențialul! Pe mine nu ma intereseaza nimic din toate astea. Ma intereseaza doar ca Romania sa nu mai fie majordomul nimanui, ca țara noastra sa se regaseasca pe sine și ca romanii sa aiba la vot alternativa uman-sanatoasa oferita de cineva care se incapațaneaza sa nu faca jocul NIMANUI! Eu nu am de gand sa ma las modelat de NIMENI! Cel mai mare curaj este acela de a-ți asuma public libertatea interioara, acela de a fi un om autentic intr-o mare de surogate. Voi candida, așa cum am spus. Eu nu ma razgandesc din trei in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Olguta Vasilescu sau Gabriela Firea! Doar unul dintre acestia poate candida din partea PSD, cu sanse reale in turul 2! Doar unul dintre cei care s-au luptat ani de zile cu abuzurile unui sistem toxic si ticalos. Pe fata, cu curaj, cu asumarea tuturor riscurilor.…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a anunțat sambata, in cadrul unei conferințe de presa, alegeri in interiorul formațiunii pentru desemnarea candidatului la prezidențiale și locale. Dupa finalizarea procedurii, se va negocia din nou cu USR.„Am hotarat sa desemnam acești candidați prin democrație…

- "Romania - ca țara ce creeaza punți intre țari, nu ca țara ce se arunca pe sine in acceleratorul dement de particule beligerante. Romanii - ca popor ce propune punți intre popoare, nu ca popor care pierde pana și puntea catre sine. Fie sa FIM! ...Ma voi incapațana sa spun asta pana vor auzi…

- ”Cum sa te liniștești cu patru luni inainte de campania electorala intr-o situație atat de complicata de pe scena politica romaneasca de astazi. Practic, avem trei partide politice care au cam același scor: PNL, USR, PSD. In turul doi, unde exista oarecare șanse acum sa intre domnul președinte Klaus…

- ”Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale. Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata și mai mult echilibru intr-o civilizație care ezita…

- ''Cred ca aia care au votat pentru cretinismul de referendum al lui Werner nu au aflat ca ii mai cheama o data pentru același lucru. Va fi distractiv.'' a reacționat Mircea Badea, pe pagina sa de Facebook. Amintim faptul ca un nou scenariu se contureaza inainte de…

- ”Duminica, dupa alegeri, vom decide cu PSD și sper sa luam cea mai buna decizie pentru Romania, adica sa avem un candidat care sa fie capabil sa-l infranga pe actualul președinte”, a declarat la Vaslui Calin Popescu Tariceanu.„Daca vreti ca in Romania sa fie un presedinte liberal trebuie…

- Alegeri prezidențiale 2019 România. Actorul Bogdan Stanoevici anunța ca va candida pentru funcția de președinte al României ca independent, fara susținerea niciunui partid politic.