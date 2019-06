Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orasului Istanbul au fost rechemati la urne duminica pentru a-si alege primarul, dupa anularea unui scrutin castigat de un opozant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, scrie agerpres.ro.Birourile de votare s-au deschis la orele 05:00 GMT.

- Locuitorii orasului Istanbul au fost rechemati la urne duminica pentru a-si alege primarul, dupa anularea unui scrutin castigat de un opozant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza agentiile AFP si dpa. Birourile de votare s-au deschis la orele 05:00 GMT. Circa 10,5 milioane de alegatori…

- More than 4,400 companies suspended their activity in the first quarter of this year, by 22.55 less than in the same period last year, according to data released by the National Trade Register Office (ONRC). As many as 1,393 companies suspended their activity in March this year. …

- Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a depus in mod oficial un recurs prin care cere organizarea unor noi alegeri municopale la Istanbul, unde opozitia a obtinut o victorie in scrutinul de luna trecuta potrivit unor rezultate in continuare provizorii, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Europa si SUA ca "intervin" in afacerile interne ale Turciei, dupa comentariile lor privind alegerile municipale de duminica, in urma carora partidul sau este in pericol sa piarda primariile din Istanbul si Ankara, relateaza AFP. "America si Europa,…