- Aproximativ 27 de milioane de canadieni sunt chemati luni la urne pentru a alege un nou parlament în tara situata pe locul doi în lume ca suprafata, relateaza DPA, citata de Agerpres.

- "Am avut onoarea de a lucra cu Justin Trudeau cand eram presedinte", a transmis pe Twitter predecesorul democrat al lui Donald Trump. "Este un lider muncitor, eficient, care abordeaza marile probleme cum este schimbarea climatica", a scris Obama, adaugand ca "lumea are nevoie astazi de leadershipul…

- Prim ministrul canadian Justin Trudeau, care pare sa fie pe cale sa piarda majoritatea parlamentara dupa alegerile din 21 octombrie, a spus luni ca are nevoie de un guvern puternic pentru a-l înfrunta pe președintele Donald Trump, scrie Reuters. Comentariile lui Trudeau au fost neobișnuit…

- Imaginea lui Trudeau cu machiaj intunecat pe fata este o provocare majora pentru un lider care evoca frecvent in discursul sau necesitatea de a combate discriminarea rasiala si care are trei ministri de origine indiana in cabinet, noteaza Reuters."Ar fi trebuit sa ma gandesc mai bine, dar…

- "Am facut multe in ceea ce priveste controlul armelor de foc in timpul mandatului nostru, insa recunoastem ca exista mai multe alte masuri de pus in aplicare si noi o vom face" daca liberalii vor fi realesi in alegerile legislative, a dat asigurari Justin Trudeau in timpul unei deplasari de campanie…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anunțat miercuri ca alegerile federale din Canada, care se anunța dificile pentru actualul lider de la Ottawa, se vor desfașura pe data de 21 octombrie, informeaza postul BBC News, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei…

- Prim-ministrul la final de mandat Justin Trudeau a anuntat miercuri dizolvarea Camerei Comunelor, dand startul campaniei pentru alegerile legislative din Canada din 21 octombrie, relateaza AFP. Liderul liberal, care candideaza pentru un al doilea mandat, s-a intalnit cu guvernatoarea generala…