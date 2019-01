Alegeri în Moldova: veste pentru cetățenii din diaspora Guvernul Republicii Moldova a anuntat joi intr-un comunicat suplimentarea numarului sectiilor de vot pentru alegerile din data de 24 februarie 2019, urmand sa fie deschise in strainatate 125 de astfel de sectii, cu 25 mai multe fata de anul 2016. De asemenea, pentru a evita epuizarea numarului de buletine de vot, pentru fiecare sectie din strainatate vor fi distribuite 5000 de buletine, si nu 3000 cum a fost pana in prezent. O hotarare in acest sens a fost aprobata vineri de guvernul de la Chisinau, in scopul crearii conditiilor necesare pentru exercitarea dreptului la vot de catre cetatenii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

