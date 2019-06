Alegeri europarlamentare: Zeci de procese verbale completate eronat

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași, pe timpul executarii unei acțiuni specifice pe linia combaterii traficului cu autoturisme furate, au identificat in trafic, pe raza municipiului Iași, un autoturism marca BMW 320D, inmatriculat in Marea Britanie,…

- Iubitorii artei fotografice din municipiul Onești au avut recent prilejul de a participa la un eveniment cultural deosebit, ce a fost gazduit de Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești. Aici cunoscutul fotograf oneștean Ștefan Neagu a lansat albumul „The white shirt” („Camașa alba”), ce reprezinta…

- Marți, 2 aprilie 2019, a avut loc festivitatea de premiere pentru Concursul de Interpretare, ediția a XII-a, organizat de catedra de pian principal a Colegiului Național de Arta “George Apostu” Bacau. La acest concurs au participat 42 de elevi din clasele I-VII și s-au acordat urmatoarele premii: –…

- Asociația „Betania” a gazduit un eveniment dedicat Zilelor Asistenței Sociale, care a avut drept tema „Promovarea importanței relațiilor umane” și a cuprins trei ateliere de lucru. Manifestarea a fost organizata de Sucursala Bacau a Colegiului Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR), impreuna…

- 540 de sportivi, 26 de cluburi și zece județe. Astfel a aratat „grila de start” a „Cupei Moldovei” la karate Kyokushin derulata la finele saptamanii trecute, la Galați. Printre protagoniștii competiției care a avut doua probe de concurs, kata și kumite full contact, s-au aflat și bacauanii de la CS…

- Senatorul de Bacau, Dragoș Benea, ocupa poziția a opta pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, validata in reuniunea Comitetului Executiv al partidului. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, deschide lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare, aceasta fiind urmata de jurnalista…

- In contextul aniversarii a 197 de ani de traditie si continuitate a Politiei in slujba cetatenilor, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau organizeaza luni, 25 martie, incepand cu ora 10.00, in Piata Tricolorului din municipiu, evenimentul intitulat „Omul din spatele uniformei”, activitate ce are doua…

- Aflat in Bacau, președintele PNL, Ludovic Orban, și-a aparat decizia de a-l plasa pe Rareș Bogdan pe primul loc pe lista de candidați la alegerile pentru Parlamentul European. El a declarat, intr-o conferința de presa, ca, deși PNL are foarte mulți oameni de calitate care ar fi putut deschide lista,…