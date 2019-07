Stiri pe aceeasi tema

- ALDE iși alege, miercuri, candidatul la alegerile prezidențiale. Varujan Vosganian a declarat ca ALDE mai mult ca sigur il va desemna pe Calin Popescu Tariceanu candidat la prezidențiale, dupa ce PSD a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru un mandat la Cotroceni, potrivit Mediafax. Vicepreședintele…

- Eugen Teodorovici și-a anunțat duminica retragerea sa din cursa interna pentru alegerea candidatului PSD la prezidențiale, scrie Mediafax. „ M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3, intrebat daca iși menține candidatura in cursa interna a PSD pentru alegerile prezidențiale. El a afirmat…

- Biroul Politic Național al PSD va avea loc marți, la Parlament, incepand cu ora 11:00. Social-democrații vor alege candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale, urmand ca mai apoi propunerea sa fie validata in Comitetul Executiv, incepand cu ora 12:00, potrivit Mediafax. Oficial au…

- “Despre candidatura la alegerile prezidentiale (…) nu am sa revin decat spunandu-va ca mi-am aratat aceasta disponibilitate. Colegii mei cunosc ca am, as spune, motivatia necesara pentru a candida la viitoarele alegeri. Avand in vedere ca o candidatura cu sanse de succes mai mari ar fi o candidatura…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…