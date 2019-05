Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Cugir, Adrian Teban a semnat astazi contractul de finantare pentru modernizarea gradinitelor apartinatoare Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain” din oraș. Este vorba de Gradinița cu Program Normal Nr. 2, situata pe str. „21 Decembrie 1989” și de Gradinița cu Program Prelungit Nr. 3, de…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, Secretarul de Stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Sirma Caraman si Directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Est, Luminita Mihailov, au semnat astazi contractul de finantare pentru proiectul de reabilitare…

- Prin proiectul ”Regenerarea urbana socio-culturala a orașului Teiuș” se atrag fonduri europene nerambursabile in vederea finanțarii unor obiective ce se regasesc menționate in cadrul Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Orașului Teiuș 2015-2020. Este vorba de o noua inițiativa locala finanțata…

- Prin proiectul ”Regenerarea urbana socio-culturala a orasului Teius” se atrag fonduri europene nerambursabile in vederea finantarii unor obiective ce se regasesc mentionate in cadrul Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Orasului Teius 2015-2020, in cadrul careia s-au stabilit printre altele si…

- Victor Robert Dican este elev in clasa a XII-a a Liceului Teoretic „David Prodan” Cugir și urmeaza cursurile de invațamant in cadrul disciplinei Științele naturii. A venit de la Ramnicu Valcea, unde a studiat pana in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala „Take Ionescu”, iar mai departe pana in clasa a…

- O noua investitie REGIO va prinde contur in orasul de la poalele Muntelui Dragana, ca urmare a semnarii – de catre domnul Adrian Teban, Primarul orasului Cugir, din sudul judetului Alba, si de domnul Simion Cretu, Director general ADR Centru – a proiectului de finantare prin Programul Operational Regional…

- O noua investiție REGIO va prinde contur in orașul de la poalele Muntelui Dragana, ca urmare a semnarii – de catre domnul Adrian Teban, Primarul orașului Cugir, din sudul județului Alba, și de domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru – a proiectului de finanțare prin Programul Operațional Regional…

- Reprezentantii Primariei Sfantu Gheorghe si ai Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru din Alba Iulia au semnat, luni, al patrulea contract de finantare pentru cresterea eficientei energetice in unitatile de invatamant din municipiu. Proiectul, in valoare de peste 2 milioane de lei, este cofinantat…