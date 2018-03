Stiri pe aceeasi tema

- Anesteziat de-un somn ca de plumb; cu moralul prabușit de vremea urata, zic sa ies din oraș, sa mai schimb atmosfera… Contrar mersului națiunii, indrept farurile mașinii catre Vest, cap-compas Orșova… Singurul obiectiv turistic real: Sfanta Manastire Sfanta Ana, ctitoria marelui jurnalist Pamfil Șeicaru……

- Bursa Generala a Locurilor de Munca va fi organizata la nivel national in 20 aprilie, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Bursa locala a locurilor de munca se va desfasura in Capitala si in cele 41 de agentii judetene si se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui…

- Interviu cu domnul Razvan Emanoil Roșca, președinte PMP Mehedinți Care mai sunt, domnule președinte, preocuparile PMP, intr-o perioada in care, pe plan politic, in afara congresului faraonic al PSD, prea multe nu sunt de semnalat? PMP Mehedinți va demara in perioada urmatoare o campanie de strangere…

- In primele doua luni ale anului 2018, in urma serviciilor oferite de salariatii AJOFM Mehedinti, au fost incadrati in munca 772 someri, din care 258 femei. In functie de diferite criterii, structura numarului de someri angajati in perioada ianuarie-februarie 2018 se prezinta astfel: 486 cu domiciliul…

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin, in cooperare cu polițiștii Serviciului Poliției Transporturi Mehedinți au executat in data de 13 martie o acțiune pe raza municipiului in vederea combaterii comerțului stradal ilicit. In urma activitații au…

- Cazut la rang de targușor, ceva mai rasarit decat o comuna precum Bacleșul, Severinul respira-in diminețile de sambata și duminica-la talciocul din Veterani. Locație pestrița, in care gasești tot ce deverseaza tomberoanele Occidentului, plus amarați care incearca sa vanda ce le-a mai ramas prin lazile…

- Asociatia Fostilor Detinuti Politic, filiala Mehedinti, a organizat vineri, 9 martie 2018, la Drobeta Turnu Severin, un ceremonial de comemorare a tuturor luptatorilor anticomunisti din Romania. Ceremonia din ziua praznuirii celor 40 de Sfinti Mucenici din Sevastia Armeniei a inceput cu o slujba de…

- Cațiva elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, au vazut cum se lucreaza intr-un service auto din UE si, in plus, au primit un atestat care le ofera posibilitatea sa se angajeze in orice tara din Europa. Ei au fost impresionati de modul de lucru…

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare. Avand in vedere temperaturile scazute din ultimele…

- Astazi, 27 februarie a.c., in 21 de unitați de invațamant din județul Mehedinți cursurile au fost suspendate din cauza intensificarilor de vant și a stratului consistent de zapada existent pe carosabil. Avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile și in urma consultarilor cu reprezentanții…

- Luni, 26 februarie a.c., in doua unitați de invațamant din județul Mehedinți, Școala Primara Padina Mare și Școala Gimnaziala Eibenthal, cursurile au fost suspendate din cauza intensificarilor de vant și a stratului consistent de zapada existent pe carosabil. Avand in vedere aceste condiții meteorologice…

- 17 persoane din Drobeta-Turnu Severin au fost cazate in spațiul amenajat pentru oamenii fara adapost, din incinta Liceului Tehnologic Halanga. In ultimele zile, in internatul Liceului Tehnologic de la Halanga au fost cazate 17 fara adapost, unele fiind aduse de la unitațile medicale din Drobeta Turnu…

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania.Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati. Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre orele 10.00-16.00, in centrele comerciale…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au descoperit, intr-un autoturism condus de un barbat din Mehedinti, 556 de litri de alcool, pentru care cel in cauza nu detinea documente legale. Alcoolul ar fi ajuns pe piața neagra din județ. In data de 21.02.2016,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna și-a propus sa organizeze, in anul 2018, 35 de programe de formare profesionala, pentru aproape 500 de șomeri, conform datelor oferite de catre conducerea instituției. „In ceea ce privește planul de formare profesionala, anul acesta avem…

- Politistii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin efectueaza cercetari fața de un tanar din Mehedinți, banuit ca ar fi indus in eroare un barbat din aceeași localitate, prin folosirea fara drept a calitatii de functionar public. La data de 19 februarie…

- In luna ianuarie, peste 700 de jandarmi au acționat la nivel județului Mehedinți pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor, insumand un numar de 584 misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice. 575 patrule mixte au acționat atat in mediul urban, cat si in mediul rural și au fost…

- Aproape cinci milioane de lei vor fi investiți pentru reabilitarea a doua licee importante din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Este vorba despre Colegiul Național Traian și Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Fondurile provin din Programul Național de Dezvoltare Locala II, iar contractele de finanțare…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei. In noua cladire, cu destinatia Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, vor functiona, in…

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, este protagonistul intamplarii. Acesta a incercat miercuri sa-l pacaleasca pe un mehedințean, prin vanzarea unui inel dintr-un metal galben susținand ca este din aur. Ulterior s-a dovedit ca e vorba de o simpla tinichea. Polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul…

- Polițiștii au intervenit la peste 30 de evenimente, au aplicat peste 230 de sancțiuni contravenționale și au constatat 18 infracțiuni in ultimele 24 de ore. Peste 180 de politisti au acționat, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Mehedinți, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului…

- Se petrec lucruri necurate la Secom, societatea de apa și canal, care opereaza in Turnu-Severin (avand ca acționar aproape unic Consiliul Local), iar de catva timp, datorita contractului cu Uniunea Europeana, mai mult de 65% din județul Mehedinți. Pare un joc de cuvinte afirmația ca la societatea comerciala…

- Declara doamna Gabriela Dobrota, vicepreședinte al PMP Romania Ați participat, doamna vicepreședinte, la lucrarile unui nou Consiliu Național al PMP… Era normal, nu? La Sinaia, vineri, 2 februarie, ne-am intalnit, din nou, toți membrii Consiliului Național, in frunte cu președinții Traian Basescu și…

- Sala „Virgil Ogașanu” din incinta Palatului Culturii „Teodor Costescu” a gazduit, miercuri, 31 ianuarie, incepand cu ora 15,30, analiza activitatii politistilor mehedințeni in anul 2017. Au fost prezenti chestorul de poliție Mihai Voicu, adjunct al inspectorului general al Poliției Romane, reprezentanti…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat, in anul 2017, 17 cursuri pentru șomerii din evidența sa. In aceasta perioada, Agenția face inscrieri pentru o noua serie de programe de formare profesionala. Potrivit directorului executiv al instituției, Kelemen Tibor, pentru…

- „Proiectul Tudor”, asa se numeste initiativa unei agentii de detectivi particulari din Drobeta Turnu Severin de a crea un „grup de lucru” din fostii ofiteri de politie judiciara si nu numai, actualmente pensionari. Fostii ofiteri ar urma sa investigheze voluntar cazuri de omoruri, talharii, violuri,…

- Se anunta un an plin de evenimente culturale la Drobeta Turnu Severin. Din agenda culturala a Palatului Culturii ”Teodor Costescu” nu vor lipsi spectacole de teatru, concerte, expozitii, simpozioane. Luna februarie debuteaza la Palatul Culturii ”Teodor Costescu” cu “Boeing Boeing”, o comedie cu o distributie…

- In prima Duminica a Triodului, a Vameșului și a Fariseului, Preasfințitul Parinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei a slujit la biserica Sfantul Ioan Botezatorul-Grecescu, din municipiul Drobeta-Turnu Severin. FOTO Marian Gheorghinescu In cadrul Sfintei Liturghii, o pagina din istoria acestei…

- Trei persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, in urma perchezitiei fiind confiscata cantitatea de aproximativ 5.550 pachete de tigari. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au efectuat o perchezitie domiciliara, la…

- Un tir incarcat cu pompe de apa s-a rasturnat duminica la pranz, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a produs duminica, 28 ianuarie, in jurul orei 12,00, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Un tir incarcat cu pompe de apa a ieșit de pe carosabil,…

- Ancheta la Mehedinți, dupa ce un elicopter SMURD s-a deplasat la Turnu Severin pentru a prelua un pacient, dar acesta nu a fost adus la timp, astfel ca aparatul de zbor a plecat gol inapoi. A doua zi de Craciun, o femeie și-a pierdut viața intr-un teribil accident de circulație petrecut pe DN 56 A,...…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin. Au fost prezenți doctor Raed…

- Ilie Berbec, un tanar de 18 ani din Mehedinți, bolnav de leucemie, are nevoie urgenta de bani pentru a face un transplant de maduva. In prezent, Ilie Berbec este internat la Clinica de Hematologie din Cluj Napoca. Tratamentul este costisitor și de aceea orice ajutor este binevenit. A aflat despre cumplita…

- Politistii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin efectueaza cercetari fața de o femeie, in varsta de 21 de ani, banuita de sustragerea unei sume de bani. La data de 23 ianuarie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii Biroului Investigații…

- Accident duminica seara pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersecția cu drumul spre localitatea Magheru. Trei persoane au ajuns la spital cu rani grave. Accidentul a avut loc duminica, 21 ianuarie, in jurul orei 19,00, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin…

- Salariile mici, de multe ori minimul pe economie, precum si ascensiunea continua a pietelor din Asia au dus la disparitia a 135.000 de locuri de munca din industriile de textile, imbracaminte si incaltaminte in perioada 2007-2017. In aceeasi perioada insa, salariile celor peste 200.000 de angajati ramasi…

- Vineri, 19 ianuarie, la Palatul Culturii ,,Teodor Costescu”, din municipiul Drobeta Turnu Severin, s-a desfașurat ședinta de ,,Evaluare a activitatii desfasurate și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Mehedinti in anul 2017”. In prezenta invitaților, autoritaților publice locale…

- Interviu cu domnul RAZVAN EMANOIL ROȘCA, președinte PMP Mehedinți Domnule președinte, daca va trece de votul Parlamentului, doamna Vasilica Viorica Dancila va deveni premier, al treilea dupa doar un an de zile de cand Alianța PSD-ALDE a preluat guvernarea… Sa fim serioși, votul in Parlament nu-i decat…

- Ceea ce nu au facut autoritațile in Mehedinți, a reușit un tanar foarte ambițios pe care niciun obstacol nu l-a facut sa dea inapoi ca sa-și realizeze visul, acela de a deschide un aerodrom și de a pune astfel municipiul Drobeta Turnu Severin pe harta orașelor cu aerodrom. Totodata, a creat Aeroclub…

- In perioada 10-15 ianuarie a.c., are loc ediția a XXVIII-a a Festivalului Internațional de Literatura „Mihai Eminescu”. Deschiderea oficiala a Festivalului Internațional de Literatura „Mihai Eminescu” a avut loc joi, 11 ianuarie 2018, in sala „Virgil Ogașanu” a Palatului Culturii „Teodor Costescu” din…

- Un barbat care conducea un microbuz a fost prins de poliție pe un bulevard din Drobeta-Turnu Severin cu polița RCA falsa. Polițiștii Biroului Rutier impreuna cu polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin au oprit pentru control, pe bulevardul Tudor Vladimirescu,…

- Un barbat a fost prins de poliție cu o cantitate mare de țigari, care urma sa fie valorificata pe piața neagra din Mehedinți. In data de 9 ianuarie a.c., polițiștiii Postului de Poliție Rogova și Livezile, in timp ce iși executau serviciul de patrulare, au oprit pentru control, pe DJ 606 B, pe raza…

- Principalul pol de dezvoltare al judetului este municipiul Buzau, care atrage cea mai mare parte a fortei de munca. Aici isi gasesc de lucru chiar si someri din Nehoiu, care fac naveta, zilnic, pentru ca aici sunt cele mai multe locuri de munca care sunt generate de platforma industriala a municipiului…

- Sediul Primariei Eșelnița, o comuna din Clisura Dunarii, risca sa arda in totalitate sambata dupa-amiaza, daca pompierii nu ar fi intervenit prompt la fața locului. Focul a izbucnit sambata, 6 ianuarie, intr-un birou din sediul Primariei Eșelnița-Mehedinți. La fața locului a intervenit Garda de Pompieri…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna va continua, luna aceasta, zece cursuri pe care le-a lansat in anul 2017. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții AJOFM Covasna, in luna ianuarie nu va porni niciun curs nou, deoarece bugetul instituției inca nu a fost aprobat.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare au depistat in trafic un cetatean roman, care transporta in conditii improprii, cu autoturismul proprietate personala, 130 kg de pește din specia fitofag, fara a detine documente legale. In cadrul unei actiuni de combatere…

- Poliția orașului Strehaia a fost sesizata la data de 22 decembrie a.c. de catre un barbat de 59 de ani din orașul Strehaia, județul Mehedinți, despre faptul ca, in noaptea de 19/20 decembrie a.c., a fost talharit de catre un tanar de 26 de ani, din aceeași localitate. Cu ocazia cercetarilor efectuate…

- Primarul comunei mehedințene Poroina Mare, Dan Anuța, a fost implicat miercuri, 27 decembrie, intr-un accident rutier, pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, la intersecția strazilor Mihai Eminescu cu Mareșal Averescu, un loc unde in mod frecvent se…

- Castelul Artelor gazduieste ultima expozitie colectiva din acest an, avand in prim plan artisti consacrati din municipiul de la Dunare, dar și studenți la Arte Plastice. Vernisajul a avut loc miercuri, 20 decembrie, in prezenta iubitorilor de arta din Drobeta Turnu Severin. A devenit deja o tradiție…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, avand avantaj persoanele cu experienta in agricultura si cele care cunosc una dintre limbile engleza, spaniola sau portugheza.…