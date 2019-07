Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Bistrita, ca urmeaza sa se intalneasca, luni, cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu si cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o sustinere a candidatului PSD, la alegerile prezidentiale. Premierul a precizat ca este nevoie de aceasta discutie,…

- CCR a transmis Parlamentului Romaniei hotararea prin care a declarat ca valid referendumul pe justiție organizat de președintele Klaus Ioahannis pe justiție. Mutarea CCR vine in timp ce in Parlament a fost inființata o comisie de ancheta care investigheaza o posibila frauda la referendum.Citește…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca PSD va merge cu un candidat propriu la prezidențiale, dar se va negocia cu ALDE și Pro Romania pentru susținere.”Am discutat despre Congresul pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Acest Congres va avea loc pe data de 3 august.…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat, sambata, ca persoana care se va pozitiona bine in sondajele de opinie, dar va avea si sustinerea partidului, va candida la alegerile prezidentiale, informeaza Agerpres.roCandidatul care se va pozitiona bine in sondaje, dar care va avea si sustinerea…

- ”Singura cu șanse e primarul Capitalei, doamna Firea”, a declarat Stanescu. Paul Stanescu a mai afirmat, pentru Mediafax, ca nu crede in șansele Vioricai Dancila: ”Nu, nu cred in aceasta varianta. Niciunul dintre cei anunțați nu cred ca e bun. Singura care ar avea șanse e doamna primar de…

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern de marti. Executivul va da astazi o hotarare de guvern in acest sens, a precizat premierul. Data…

- Congresul PSD pentru validarea prezidentiabilului formatiunii va avea loc pe 3 august. Anuntul a fost facut de secretarul general al PSD, Mihai Fifor, la RTV. Intrebat despre posibilitatea ca actualul presedinte executiv al PSD, ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, sa fie candidatul PSD pentru prezidentiale,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca așteapta ca premierul Viorica Dancila sa decida de sarbatori daca vrea sa vina cu remanierea Guvvernului in Parlament, susținand ca a dat asigurari premierului ca majoritatea PSD-ALDE are și cu 30 de voturi in plus fața de necesar."Am avut o ...