- Administratia lui Donald Trump este "inepta" si "unica in disfunctionalitatea sa", apreciaza ambasadorul britanic in SUA, Kim Darroch, potrivit unor telegrame diplomatice care au fost publicate de Mail on Sunday, relateaza AFP. Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa…

- Iranul a convocat ambasadorul britanic la Teheran pentru a denunta ceea ce a numit ca fiind „capturarea ilegala” de catre Marina Regala a unui petrolier iranian in apropiere de Gibraltar, relateaza BBC.Marina Regala Britanica a informat ca a ajutat autoritatile din Gibraltar sa captureze nava…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca ''nu exista nicio presiune'' pentru a solutiona tensiunile dintre SUA si Iran care au creat ingrijorari privind o escaladare a acestora in regiunea Golfului, relateaza AFP. ''Avem mult timp. Nu este nimic urgent, au timp",…

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Presedintele american Donald…

- Presedintele american Donald Trump isi incepe luni vizita de stat in Marea Britanie, in program aflandu-se intalniri cu familia regala si un dejun cu regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham, transmit dpa si Press Association. Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe presedintele american si…

- Presedintele american Donald Trump isi incepe luni vizita de stat in Marea Britanie, in program aflandu-se intalniri cu familia regala si un dejun cu regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham, transmit dpa si Press Association potrivit Agerpres. Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, joi seara, ca nu se va ajunge la razboi cu Iranul, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear al Administratiei de la Teheran.Intrebat, la Washington, daca intentioneaza sa ajunga la un razboi cu Iranul, Donald Trump a raspuns, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, fara sa aduca dovezi in acest sens, ca serviciile secrete britanice l-au spionat in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, la o zi dupa ce Marea Britanie a confirmat ca l-a invitat pe presedinte pentru a se intalni cu Regina…