- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca va fi infiintat un grup de lucru care sa modifice Legea insolventei, astfel incat firmele sa nu mai poata prelungi ani de zile acest proces.

- Rareș Bogdan a comentat, vineri seara, la Realitatea TV, desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA. Din prima lectura a documentului, precum și din reacțiile liderilor social-democrați se poate spune ca lucrurile au fost mult exagerate de propaganda PSD, considera Rareș Bogdan."Nu mi…

- Scandal imens in piata media autohtona. Un fost sef al ANAF intervine in razboiul dintre cei de la Realitatea TV si seful PSD, Liviu Dragnea. Fostul director al ANAF, Gelu Diaconu, a lansat un atac la adresa postului Realitatea TV in contextul acuzatiilor lansate de post privind faptul ca vor fi…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a publicat joi seara fragmente din jurnalul secret ținut de Elena Udrea și inmanat acestuia. In cele 8 pagini publicate din jurnalul Elenei Udrea se menționeaza și numele a mai multor jurnaliști care erau apropriați de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, anunța B1tv.…

- Consiliul de administratie al Compania de Apa SA Buzau, prin Presedintele Consiliului de Administratie, cu sediul in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, inmatriculata sub nr. 110/1610/2007, CUI RO 22987337, in baza art. 111 si urm. din. Legea nr.

- Realizatorul Realitatea TV Rareș Bogdan susține ca ANAF a votat impotriva recuperarii integrale a creanței postului de știri aflat in insolvența. Jurnalistul spune ca guvernarea PSD ar vrea inchiderea postului de știri in loc ca statul sa recupereze datoriile de la companie. „Atenție, plan propus cu…

- Ora Pamantului 2018. In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Astfel, milioane de oameni din intreaga lume sarbatoresc sambata, 24 martie, chiar…

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industrie picheteaza, marti, intre orele 11:00 – 13:00, Ministerul Economiei, pe fondul nemultumirilor fata de Legea 232/2016, care reglementeaza industria de aparare, se arata intr-un comunicat FNSI, remis AGERPRES. Presedintele sindicatului, Ioan…

- Ungaria ''va readopta bucuroasa pozitia pro-Ucraina daca Kievul ofera garantii legale ca Ucraina va aduce modificari substantiale la legea sa a educatiei si va amana punerea ei in aplicare pana in 2023'', a declarat luni reporterilor ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, informeaza…

- Dan Voiculescu se apara dupa ce a fost acuzat ca se intalnea cu Maior și Coldea, susținand, intr-o postare pe blogul sau ca Rareș Bogdan, moderator la Realitatea TV, a avut intalniri cu persoane din conducerea SRI. Schimb de replici, la distanța, intre Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu,…

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, reactioneaza dupa ce Dan Voiculescu l-a acuzat ca ar avea relatii cu persoane din conducerea SRI. Jurnalistul face trimitere la cercetari sociologice care ar arata ca se afla pe locul trei in topul increderii romanilor,…

- "Nu am fost niciodata la SRI sa ma vad cu Maior. Cu Coldea, am avut o singura intalnire", a spus consultantul politic Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Acesta a comentat declaratiile lui Sebastian Ghita despre apropiatii sefilor SRI.Sebastian Ghita a spus recent ca Dan Voiculescu era un apropiat…

- Dan Pitic: “Clujul are nevoie de 6.000 de apartamente in plus pe an. E un oraș-magnet” VIDEO Dezvoltatorii imobiliari au reușit sa produca intr-un an doar 3.000 de locuințe, in timp ce solicitarile din partea celor care vor sa iși cumpere un apartament sunt de cel puțin doua ori mai mari, a punctat…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au stabilit, miercuri suspendarea din funcție pentru șase luni de zile a judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Decizia de miercuri a fost luata cu in…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au dezbatut, miercuri cazul judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Șecția a luat miercuri in discuție raportul Inspecției Judiciare in cazul magistratului…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- Propunerea legislativa este asumata de parlamentarii membri sau fosti membri ai Comisiei SRI si are ca motivare faptul ca „evaluarea amenintarii teroriste la adresa Romaniei a evidentiat o schimbare de paradigma prin trecerea de la o amenintare generica la una punctuala". Proiectul legislativ…

- Miercuri, 28 februarie, in cladirea Willbrook Platinum Business and Convention, are loc un eveniment caritabil, dedicat pacienților cu hemofilie. Inițiatoarea este Florina Bogdan, soția lui Rareș Bogdan, un cunoscut realizator la postul de televiziune Realitatea TV. La eveniment are loc o competiție…

- In ianuarie 2018, au beneficiat de acest ajutor social 219.719 de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 13.890 persoane, Buzau - 10.918 persoane, Bacau - 10.788 si Galati - 10.027. La finele lunii ianuarie 2018, erau suspendati de la plata 15.506 beneficiari,…

- ANI a transmis un comunucat de presa din care reiese faptul ca Daniel Lambru, consilier local municipal si director al Centrului de Zi si de Noapte, in perioada 2013-2017 s-a aflat in incompatibilitate. “In perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 și 16 august 2016 – 18 iulie 2017, a deținut simultan…

- O noua inregistrare a discutiilor purtate de procurorul DNA Mircea Negulescu si Vlad Cosma, a fost publicata, marti, in cadrul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, si arata cum incerca fostul tanar deputat sa-l compromita pe magistratul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie de la Ploiesti.…

- Nota de adoptare tacita a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul Adrian Tutuianu. Potrivit expunerii de motive, este necesara modificarea legislatiei in domeniu pentru corelarea cu cerintele legislative ale Uniunii Europene. "Nemodificarea urgenta a legislatiei…

- Propunere PNL: Cei care refuza un loc de munca raman fara ajutor social Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi…

- In Romania anului 2018, nu putem avea nicio pretenție sa ne ridicam la nivelul Europei occidentale. In comuna Manzalești, din județul Buzau, oamenii apeleaza la masuri disperate atunci cand condițiile meteo fac drumurile impracticabile. O filmare care a ajuns virala pe internet arata cum un autoturism…

- Concret, parlamentarul vrea ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. Florin Roman sustine ca au fost situatii in care "mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit minim garantat se plimba cu masini de lux sau stau in conace". "In Romania,…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- Romania, țara autostrazilor neterminate. Suplacu - Borș se construiește de 15 ani Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), gestioneaza autostrazi incepute…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a dezvaluit, la emisiunea Jocuri de Putere cu Rares Bogdan, de la Realitatea TV, ca înlocuirea lui Daniel Zamfir de la sefia Comisiei Economice din Senat a fost datorata unui vot secret, la care nu a participat.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea ,, Jocuri de putere " din data de 10-01-2017. Prin declaratia in cauza am dorit sa-mi exprim doar punctul de vedere cu privire…

- Obiectivul strategic al Guvernului este realizarea unei cresteri economice inteligente, a afirmat luni Viorel Stefan, propus ca vicepremier, precizand ca alte proiecte ale viitorului Executiv sunt adoptarea Codu...

- Eugen Orlando Teodorovici s-a nascut in 12 august 1971. El este absolvent al Academiei de Studii Economice si are un doctorat in managementul fondurilor europene, scrie ZF.ro. In perioada 2000-2004, Teodorovici a fost director in Directia de Coordonarea a Programelor ISPA si SAPARD din Ministerul…

- Conform unui comunicat al FSLI, mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor scolare, precum si de Ministerul Educatiei Nationale, sa ia masuri care se impun pentru a se incadra in cheltuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018.…

- Specialiștii din ministere, autoritațile locale și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) vor elabora, dupa instalarea noului cabinet guvernamental, un proiect de modificare a legislației actuale privind achizițiile publice. Poiectul ar trebui finalizat in cel mult cateva…

- In decembrie 2017, au beneficiat de acest ajutor social 220.207 de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 13.694 persoane, Buzau - 11.062 persoane, Bacau - 10.780, Galati - 10.031 si Teleorman - 9.986 de persoane. La finele lunii decembrie 2017, erau suspendati…

- Un incident violent a avut loc la protestul de sâmbata seara, de la București, unde un jandarm a fost filmat în timp ce lovește mai mulți protestatari.Un jandarm a fost surprins lovind mai mulți oameni care se apropiau de gardul de la Piata Universitatii. Deși colegii…

- Realitatea TV a fost amendata cu 20.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru multiple incalcari ale legislatiei audiovizuale in doua editii ale emisiunii „Jocuri de putere”, difuzate pe 13 si 14 septembrie.Potrivit raportului de monitorizare, emisiunile au avut…

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni: - Realitatea TV - amenda de 20.000 de lei pentru incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului…

- Banca Mondiala, despre evolutia economica a Romaniei in urmatorii ani Potrivit raportului "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala, estimarile privind evolutia economica a Romaniei pentru 2018 si 2019 vor inregistra unele modificari fata de cele previzionate in iunie. Economia…

- In Romania anului 2018 strazile sunt asfaltate cu punga. Niste muncitori din Campia Turzii au fost filmati de un trecator in timp ce astupau gropile din drum cu asfalt turnat dintr-o sacosa.

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019. Banca Mondiala se asteapta ca Romania sa raporteze pentru 2017 o crestere a PIB-ului de 6,4%, fata de 4,4%, previzionata in iunie. Expansiunea ar urma sa se atenueze in 2020, cand economia Romaniei va inregistra…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Inca o lege bine intentionata, transformata in maculatura inutila. Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, aceleasi din urma cu doi ani, cand a fost pentru prima data amanata.…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, cere controale de urgenta la panourile publicitare din toata tara pentru a fi identificate cele care contin mesaje anti-vaccinare si a-i sanctiona pe cei care le-au realizat. „In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizic a intrat in vigoare din 1 ianuarie 2018, cu o intarziere de doi ani, dupa ce a fost amanata de trei ori, insa nici acum institutia responsabila de aplicarea acesteia, potrivit unei analize facuta de bancherul.ro . Autoritatea Nationala…